أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ م

جمارك

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).

وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 358 ألفا و860 جنيها، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 18 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى). وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء