جريمة

أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ م
جمارك
جمارك
حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 358 ألفا و860 جنيها، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 18 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى). وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء
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«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.
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«خلال 24 ساعة».. ضبط 192 قضية احتكار وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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ضبط 65 طربة حشيش و10 آلف قرص بحوزة 4 متهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمحافظتى البحيرة ومطروح) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، يتخذان من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
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حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
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رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
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أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.
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ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
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