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تسجيل 352 وفاة بسبب كورونا في مستشفيات إنجلترا

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٢ م
كورونا
كورونا
قال مسؤولون صحيون في إنجلترا اليوم الجمعة، إن حصيلة المتوفين بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص، ما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وسجلت بريطانيا، أمس الخميس، 674 وفاة و6032 إصابة جديدة بالفيروس.

كورونا والحجر الصحي (2)

الصحة العالمية: لا يوجد علاج أو لقاح لكورونا حتى الآن

شددت منظمة الصحة العالمية على أن جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد، إذ قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن «تأثير كورونا كان متفاوتا بين الدول»، مضيفًا: «إلى الآن لا يوجد لدينا علاج أو لقاح للفيروس»، لافتا: «سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا»، موضحًا: «نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة الجائحة»، وفقا لما ذكرته العربية.
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بحثًا عن علاج كورونا.. شاب يسبح من بنجلاديش إلى الهند

كشفت تقارير إخبارية، أن سكان إحدى القرى الحدودية الواقعة بين الهند وبنجلاديش، أصيبوا بحالة من الخوف والفزع، بعد ضبط شاب من بنجلاديش سبح النهر الفاصل بين البلدين بحثا عن علاج لفيروس كورونا. وذكرت التقارير، أن الشاب يدعى عبد الحق، عمره 30 عاما، سبح من الضفة الأخرى لمسافة حوالى 4 كيلو متر، وطالب السكان بالعلاج من فيروس كورونا، حيث بدا في حالة إعياء شديد، بينما تلقت قوات الحدود البحرية الهندية بلاغا من بعض السكان، حيث جاءت قوات أمن الحدود في دولة بنجلاديش وأعادوا الرجل مرة أخرى بعد ساعتين.
ماكرون

ماكرون: رفع إجراءات العزل لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا

مجرمون يبيعون دماء المتعافين من فيروس كورونا عبر الإنترنت

كشف تقرير جديد أن المجرمين يبيعون دماء المتعافين من مرضى فيروس كورونا، على شبكة الإنترنت المظلم، مشيرين إلى ذلك كعلاج محتمل للمرض المميت، بحسب "روسيا اليوم". واكتشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية هذا الأمر أثناء بحثهم في كيفية استغلال المجرمين الإلكترونيين لأزمة فيروس كورونا، بحسب التقرير الصادر يوم الخميس 30 أبريل، عن المعهد الأسترالي لعلم الجريمة. وكان الدم من بين مئات "المنتجات" المعروضة للبيع على الإنترنت المظلم، التي اكتشفها الفريق في يوم واحد فقط من البحث في وقت سابق من هذا الشهر.
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رش- ذباب (4)

تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
اسامة-هيكل

هيكل: الحكومة تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن منظمة الصحة العالمية، بدأت تأخذ في الاعتبار منذ الأسبوع الماضي، معدلات الإصابة بالنسبة لعدد السكان، وهو أمرًا مهما، لم يكن موضوعا في الحسبان لديهم قبل ذلك، بالإضافة إلى معدل الاستمرار في المنحني الأفقي، متابعًا: «قلت سابقا إن الحكومة وفقا لإجراءاتها الاحترازية، تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية للمنحنى أن تكون الزيادة أفقية». وأضاف «هيكل» في تصريحات إعلامية له مساء اليوم: أن أولوية المرحلة تعني البقاء في المرحلة الثانية للتفشي، أطول فترة ممكنة، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين، وأن تتسم تصرفاتهم خلال الفترة المقبلة، بالحذر الشديد.
فيروس كورونا

وزير الصحة التركي: 500 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا، لافتًا أن معظم الإصابات بوباء كورونا سجلت في مدينة إسطنبول، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 23 ألفا و934 وفقا لموقع سكاي نيوز. وفي 10 مارس الماضي، أعلنت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قالت إنه حمل الإصابة معه من أوروبا.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
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