جريمة

«خلال 24 ساعة».. ضبط 192 قضية احتكار وتلاعب بالأسعار

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
الأسواق
الأسواق
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 819 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 192 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 166 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مركز للدروس الخاصة. وتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات
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طعنات-سكين-جريمة

«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.
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أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
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الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط 65 طربة حشيش و10 آلف قرص بحوزة 4 متهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمحافظتى البحيرة ومطروح) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، يتخذان من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
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ايام- الحظر (9)

ضبط 162 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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حملات التموين تصادر مخازن الاحتكار وتطرحها للجمهور

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية مكبرة، بهدف ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع وإتاحتها للجمهور دون حجبها أو رفع أسعارها، علاوة على ضمان سلامة المنتجات والتحقق من مصدرها حفاظًا على صحة المواطنين، ومكافحة جرائم الغش التجاري، ونجحت قوات الحملة على مدار 24 ساعة في ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة، على رأسها ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة)، لاستيلائه على مبلغ 1990860 جنيه، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية.
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
اسواق (1)

الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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