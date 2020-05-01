«خلال 24 ساعة».. ضبط 192 قضية احتكار وتلاعب بالأسعار

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

الأسواق

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 819 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 192 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 166 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مركز للدروس الخاصة. وتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات