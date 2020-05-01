«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م

سكين

لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.

اصطحب الزوج صديقه إلى داخل إحدى الغرف، وعاجله بطعنة في البطن وسط ذهول الزوجة. أسرع الصديق بترك الشقة خوفا من بطش صديقه لاسيما أنه على دراية بكونه يعاني من مرض نفسي يعالج منه. لحقت الزوجة بالصديق للاطمئنان عليه لإصابته دون ذنب اقترفه، فلاحقها زوجها بسكين المطبخ مسددا لها الطعنات داخل العقار. أسرع الزوج