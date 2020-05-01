جريمة

«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م
سكين
سكين
لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.
اصطحب الزوج صديقه إلى داخل إحدى الغرف، وعاجله بطعنة في البطن وسط ذهول الزوجة. أسرع الصديق بترك الشقة خوفا من بطش صديقه لاسيما أنه على دراية بكونه يعاني من مرض نفسي يعالج منه. لحقت الزوجة بالصديق للاطمئنان عليه لإصابته دون ذنب اقترفه، فلاحقها زوجها بسكين المطبخ مسددا لها الطعنات داخل العقار. أسرع الزوج
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«خلال 24 ساعة».. ضبط 192 قضية احتكار وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
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الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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ضبط 65 طربة حشيش و10 آلف قرص بحوزة 4 متهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمحافظتى البحيرة ومطروح) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، يتخذان من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
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صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

ماذا حدث داخل منزل ضحية تعذيب والدها منذ أسبوعين؟

سيظل يوم 23 مارس الماضي هو الأسوأ للطفلة "أية"، لن تستطع محو آثاره النفسية والجسدية السلبية التي تعاني منها منذ ذلك اليوم، حفلة تعذيب تعرضت لها ذات الـ14 ربيعا على يد أبيها "ع.ف." 45 سنة، شوَّه وجهها البرئ بمادة كاوية ثم أكمل فعلته المؤسفة بالاعتداء عليها بشفرات حادة "موس" وكأنه تحول إلى شخص آخر، أذاق الطفلة المغلوبة على أمرها ألوان العذاب دون أن تأخذه شفقة أو رحمة لتوسلات فلذة كبده، ثم اصطحبها بسيارته الخاصة التي يعمل علها لدى إحدى الشركات وصوا إلى منزل طليقته تاركا إياها على الباب، ولاذ بعدها بالهرب.
تعذيب طفلة

والدة ضحية تعذيب أبيها: «مش بتنام من الكوابيس»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ممثلة في فرقة الجنوب ووحدة مباحث أبو النمرس، جهودها لضبط أب متهم بتعذيب طفلته حرقا وضربا انتقاما من طليقته، إذ تم إيفاد مأموريات للأماكن التي يتردد عليها تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم. والدة الطفلة قالت، إن المشكو في حقه اعتاد الاعتداء بالضرب على طفلته "أية" 14 سنة، التي كانت تلوذ بالهرب للفرار من جحيمه لكن سرعان ما يرغمها على العودة للإقامة معه، مشيرة إلى أنه لم يكتف بذلك بل امتد الأمر "بيهددني أنا وهي وبيبعت رسائل على تليفوني.. البنت مش بتعرف تنام من الكوابيس".
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مباحث التموين تضبط 2 طن قطع دواجن فاسدة بأكتوبر

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع؛ استهدفت تطبيق الرقابة التموينية على الأسواق، ومحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل إضافة الجهود اليومية في التصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال زيادة إقبال المواطنين عليها.
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