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تحديات ومكاسب.. التمارين الأونلاين للأطفال تتحدى كورونا

تحرير:وتصوير: مريهام صالح ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م
التمارين الأونلاين
التمارين الأونلاين
طالت فترة الحظر التي فرضها فيروس كورونا المستجد، على حياتنا جميعا، وتعطلت معها معظم الأنشطة الحياتية، حتى أصبح الحل البحث عن وسائل بديلة للتعايش مع الواقع الجديد، أمرا ملحا، وهو ما دفع عدد من المدربين الرياضيين بإحدى أكاديميات الجمباز المخصصة للأطفال، بمعاونة الأهالي إلى اللجوء للتدريب الأونلاين عبر الإنترنت، لإنقاذ اللياقة البدنية لأطفالهم الذين يحتاجون إلى مواصلة التمارين لبناء أجسامهم، نظرا لإغلاق جميع المراكز الرياضية على مستوى الجمهورية.
ورغم أن التجربة كانت عملية وإيجابية في إطار إفادة الأطفال بدنيا وتفريغ طاقتهم في أداء التمارين التي يحبونها ما ساهم في تحسين حالتهم النفسية ومزاجهم العام، إلا أن عيوبا أخرى أثبتتها التجربة مثل ضعف الإنترنت وانقطاعه أحيانا، بالإضافة إلى صعوبة السيطرة على الأطفال الأصغر سنا، وعدم توافر الإمكانات والأجهزة،
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فيروس كورونا

زواج عن بعد وظهور أبو كرتونة.. كورونا يغير شكل الحياة والكوميديا حاضرة

تغير العالم كثيرًا بعد تفشى فيروس "كورونا" المستجد، أضحى العزل المنزلى الحل الوحيد للنجاة، ولعل أكثر الحروب صعوبة مواجهة عدو خفى، ربما يلتف حولك وأنت لا تعلم، ولديه فاعلية غير مسبوقة فى اختراق الجهاز التنفسى وتدميره بسرعة البرق، ورغم أن البقاء بالمنزل، يؤثر على حالتنا النفسية بشكل كبير، وربما يؤدى إلى إصابة البعض بوسواس قهرى، نتيجة التذكير الدائم بأهمية عدم لمس الأسطح، وغسل اليدين باستمرار، إلا أن الفترة الحالية امتازت بروح الفكاهة والمواقف الغريبة بشكل ملحوظ، فالعالم قبل الكورونا لا يشبه العالم بعدها.
اكتئاب كورونا

لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
التأثير الضار للوجبات السريعة

الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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فيروس كورونا

زواج عن بعد وظهور أبو كرتونة.. كورونا يغير شكل الحياة والكوميديا حاضرة

تغير العالم كثيرًا بعد تفشى فيروس "كورونا" المستجد، أضحى العزل المنزلى الحل الوحيد للنجاة، ولعل أكثر الحروب صعوبة مواجهة عدو خفى، ربما يلتف حولك وأنت لا تعلم، ولديه فاعلية غير مسبوقة فى اختراق الجهاز التنفسى وتدميره بسرعة البرق، ورغم أن البقاء بالمنزل، يؤثر على حالتنا النفسية بشكل كبير، وربما يؤدى إلى إصابة البعض بوسواس قهرى، نتيجة التذكير الدائم بأهمية عدم لمس الأسطح، وغسل اليدين باستمرار، إلا أن الفترة الحالية امتازت بروح الفكاهة والمواقف الغريبة بشكل ملحوظ، فالعالم قبل الكورونا لا يشبه العالم بعدها.
اكتئاب كورونا

لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تختبر تطبيق تتبع المخالطين لتسريع وتيرة الخروج من العزل

تعتزم إيطاليا استخدام تطبيق للهواتف الذكية طورته شركة بيندنج سبونز التكنولوجية لتتبع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد. وكانت إيطاليا بؤرة التفشي الأصلية للفيروس في أوروبا وبها ثاني أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد الولايات المتحدة بنحو 22 ألف حالة وفاة. ورغم أن الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو أيار، فإنها تبحث سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من انتشار الفيروس.
كورونا

الموت خوفا أقسى من الموت مرضا.. هل يصاب العالم بالجنون بسبب كورونا؟

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، ما يدع سؤال عن إذا استمر الفيروس كثيرا دون علاج، فهل تكون من ضمن تداعياته أن يضاب العالم بالجنون، في ظل ظهور سلوكيات غريبة على كثير من البشر.
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