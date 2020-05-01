شارلي شابلن العرب.. شكوكو الذي صنع له الجمهور تمثالا

كان شكوكو يعمل مع والده في ورشة النجارة، وفي الليل يغني في الأفراح الشعبية، كون ثنائيا مع إسماعيل ياسين، وحقق نجاحا كبيرا في فيلم "عنتر ولبلب".. قدم 600 منولوجا.
صنع لنفسه مكانا لا ينازعه فيه أحد، يجيد فن المونولوج، بارعًا في إلقاء النكتة، ممثلا متمكنا من أدواته، يعرف كيف يغني فتمنحه لقب المطرب، ينتزع منك ابتسامتك بمجرد أن يبدأ في الكلام، لا يعرف أن يقف ساكنًا، يتمايل يمينا ويسارا راقصا، هو أشهر مونولوجست في مصر، كان متميزا في كل شئ في فنه وحتى ملابسه "جلبابه" البلدي وعصاه و"طاقية"، تميل على إحدى حاجبيه، هو ابن البلد الطيب والوحيد الذي صنع له جمهوره تمثالا، هو "لبلب" الذي يتحدي بطش "عنتر" بالحيلة ليثبت أن الذكاء يغلب القوة أحيانا.
علم نفسه القراءة والكتابة، ملامحه وخفة ظله تنم عن روح مصرية أصيلة وهو صاحب الرصيد الأكبر من حب الناس، هو "شارلي شابلن العرب"، وأستاذ التلقائية، محمود شكوكو.
في 1 مايو 1912 ولد محمود إبراهيم إسماعيل موسى "محمود شكوكو"، بإحدى حواري حي الجمالية في القاهرة، لأب يعمل في مهنة النجارة، كان "شكوكو" يعمل طوال
علم نفسه القراءة والكتابة، ملامحه وخفة ظله تنم عن روح مصرية أصيلة وهو صاحب الرصيد الأكبر من حب الناس، هو "شارلي شابلن العرب"، وأستاذ التلقائية، محمود شكوكو.
في 1 مايو 1912 ولد محمود إبراهيم إسماعيل موسى "محمود شكوكو"، بإحدى حواري حي الجمالية في القاهرة، لأب يعمل في مهنة النجارة، كان "شكوكو" يعمل طوال اليوم مع والده في ورشة النجارة وفي الليل يغني في الأفراح الشعبية، عشق الفن من أغمص قدميه حتى النخاع، كانت انطلاقته ومشواره الفني مع فرقة الفنان الكبير علي الكسار، ليقدم معه المونولوجات والأغنيات معه في عدد من المسرحيات.
على خشبة مسرح روض الفرج ممسكا بالورود يلقيها على جمهوره وهو يغني "ورد عليه فل عليه"، ينال بعدها اعجاب المستمعين خاصة بعد إذاعتها في الإذاعة ويغنيها في كل الأفراح بناءا على طلب المعازيم.
انضم"شكوكو" للإذاعة المصرية، وحقق نجاحا باهرًا، وعمل بالبرنامج الإذاعى المسحراتي عام 1942، وفي نفس العام شارك في فيلم "بحبح في بغداد"، وبعده بعامين في فيلمي "شارع محمد"، و"نور الدين والبحارة الثلاثة" مع على الكسار.
يخطو نحو السينما بخطى ثابتة حينما قدمه المخرج نيازي مصطفى في فيلمي "حسن وحسن"، و"شارع محمد علي" عام 1944، وشارك في العديد من الأفلام بأدوار ثانوية منها: "أم رتيبة، حب ودلع، انتصار الحب، ظلموني الناس، شباك حبيبي، حب وجنون، طلاق سعاد هانم، قلبى دليلي، والدنيا حلوة، الأسطى حسن".
مناصفة مع الفنان سراج منير قدم بطولة فيلم "عنتر ولبلب"، في تحدي السبع أقلام التي تعلق بها الجمهور، وكون مع الراحل إسماعيل ياسين ثنائيا في فن المونولوج، وارتفع رصيد "شكوكو" سينمائيا إلى 99 فيلمًا.
على مسرح العرائس، يقف "شكوكو" مرتديا جلبابه وطاقيته ويقدم عروض الأراجوز، التي منحته حب الجمهور سواء من الأطفال أو الكبار، ووصلت شعبية "شكوكو" لدرجة أنه الفنان الوحيد الذي صنع له تمثالا على هيئته بالطاقية والجلباب البلدي، وكان ينادي الباعة على التماثيل"شكوكو بإزازة" ليباع في القرى والمدن، وهو أول فنان تظهر صورته على علب الكبريت.
كان "شكوكو" يسمك بصندوق لجمع التبرعات من المحلات والمنازل في الأحياء والميادين، ويطوف قرى ونجوع مصر في كل المحافظات يقدم عروضا ومنولوجات تذهب إيرادتها لصالح المجهود الحربي في مساندة مصر أثناء العدوان الثلاثي، ليثبت أنه وطنيا مخلصا وابن البلد الجدع.
قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 600 مونولوجا، قام بتأليف معظمها بتلقائيته، مع أنه لم يكن يجيد القراءة والكتابة قبل أن يعلم نفسه بنفسه، ومع ثريا حلمي وسعاد مكاوي كون فرقة وقدمت أعماله فى العديد من البلدان العربية والأوروبية، وحصل على لقب "شارلي شابلن العرب"، وكتب له كبار المؤلفين لعل أبرزهم بيرم التونسي، وفتحي قورة، ورحل شكوكو عن عالمنا فى 21 فبراير عام 1985 عن عمر ناهز 72عاما، تاركا خلفه ميراثا فنيا وابتسامة على الوجوه بمجرد ذكر اسمه.