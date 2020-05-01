فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

شارلي شابلن العرب.. شكوكو الذي صنع له الجمهور تمثالا

كان شكوكو يعمل مع والده في ورشة النجارة، وفي الليل يغني في الأفراح الشعبية، كون ثنائيا مع إسماعيل ياسين، وحقق نجاحا كبيرا في فيلم "عنتر ولبلب".. قدم 600 منولوجا.
تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م
الفنان محمود شكوكو
الفنان محمود شكوكو
صنع لنفسه مكانا لا ينازعه فيه أحد، يجيد فن المونولوج، بارعًا في إلقاء النكتة، ممثلا متمكنا من أدواته، يعرف كيف يغني فتمنحه لقب المطرب، ينتزع منك ابتسامتك بمجرد أن يبدأ في الكلام، لا يعرف أن يقف ساكنًا، يتمايل يمينا ويسارا راقصا، هو أشهر مونولوجست في مصر، كان متميزا في كل شئ في فنه وحتى ملابسه "جلبابه" البلدي وعصاه و"طاقية"، تميل على إحدى حاجبيه، هو ابن البلد الطيب والوحيد الذي صنع له جمهوره تمثالا، هو "لبلب" الذي يتحدي بطش "عنتر" بالحيلة ليثبت أن الذكاء يغلب القوة أحيانا.
علم نفسه القراءة والكتابة، ملامحه وخفة ظله تنم عن روح مصرية أصيلة وهو صاحب الرصيد الأكبر من حب الناس، هو "شارلي شابلن العرب"، وأستاذ التلقائية، محمود شكوكو. في 1 مايو 1912 ولد محمود إبراهيم إسماعيل موسى "محمود شكوكو"، بإحدى حواري حي الجمالية في القاهرة، لأب يعمل في مهنة النجارة، كان "شكوكو" يعمل طوال
اقرأ المزيد
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

دراما رمضان حضرت والكوميديا الهادفة لم تأتِ بعد

ما بين قنوات فرضت مسلسلاتها وبرامجها الترفيهية على مائدة الخريطة الرمضانية، ومنافسة شرسة وتحدٍّ كبير من النجوم للفوز بـ"رضا" الجمهور الذى يبقى وحده من يملك "مصير" استمرارها أو الابتعاد عنها بضغطة واحدة على"ريموت" التليفزيون، ومع أولى الحلقات وقعت بعض الأعمال فى مرمى الإشادة والنقد، لا سيما أن تلك الفترة التى تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، وما تبعته من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال والعزل المنزلى كإجراءات وقائية، ضاعفت أعداد المتابعين للدراما الرمضانية عن السنوات السابقة، مما جعل السباق صعبا على النجوم وشركات الإنتاج، خاصة أن المشاهد أصبح بمثابة ناقد.
حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
حمدى-الميرغني

«طيب وغلبان».. تعاطف مع حمدي الميرغني بسبب رامز جلال

لاحظ متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي"، أن الفنان رامز جلال استخدم طرق لمضايقة الفنان حمدي الميرغني خلال المقلب أكثر من الذي استخدمها في الحلقات الأخرى مع باقي الفانيين، وهو ما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يعللون ذلك بأن الميرغني "طيب وغلبان"، إذ تفاعل مغردو "تويتر" مع الحلقة بالعديد من التعليقات منها: "الحلقة دي بينت كم الطيبة إللي فيها حمدي الميرغني ورامز استغل النقطة دي"، "رامز زودها مع حمدي الميرغني عشان طيب وغلبان"، "بعيدا عن أي حاجة حمدي دا طيب وغلبان جدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
باسكال-مشعلانى (2)

«بسبب قطة».. بسكال مشعلاني تدخل في حالة رعب وفزع

نوبة من الضحك انتابت الجمهور والفنان هشام سليم، الذي حل ضيفًا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، بسبب الفنانة «بسكال مشعلاني»، التي دخلت في حالة رعب بسبب اقتحام قطة استديو البرنامج، إذ انتابت المطربة اللبنانية حالة من الفزع وسط ضحكات الجمهور على لحظة خوفها الشديد من القطة، معتقده أن دخول القطة هو مقلب من البرنامج، لكن الفنان أمير كرارة أكد لها أن ما حدث غير مقصود، وليست فقرة من ضمن فقرات البرنامج، قائلا: «القطة بتروح للحلوين بس».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
ياسر- جلال

ليل وحسن الجبالي.. ياسر جلال ومي عمر في بوستر «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، صورتين من الإعلان الترويجي لمسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "انستجرام"، وظهر في الصورة الأولى الفنان ياسر جلال يحمل في يده "نبوت"، وكشف عن اسم الشخصية التى يجسدها "جلال" خلال أحداث العمل، إذ علق على الصورة قائلا: "حسن الجبالي.. مسلسل الفتوة.. رمضان 2020.. إخراج حسين المنباوي.. إنتاج سينرجى".
محمد-امام-1

«أمي أول حب».. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، الذي حل أمس الإثنين 6 أبريل على صفحته عبر «إنستجرام»، إذ نشر صورة تجمعه بوالدته وهو في مرحلة الطفولة، علق عليها قائلا: «أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة.. و السبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها ..كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها»، متابعا: «عيد ميلادها كان إمبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. قولت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة..يلا ادعولها بقى».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]