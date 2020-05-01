شارلي شابلن العرب.. شكوكو الذي صنع له الجمهور تمثالا

كان شكوكو يعمل مع والده في ورشة النجارة، وفي الليل يغني في الأفراح الشعبية، كون ثنائيا مع إسماعيل ياسين، وحقق نجاحا كبيرا في فيلم "عنتر ولبلب".. قدم 600 منولوجا.

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م

الفنان محمود شكوكو

صنع لنفسه مكانا لا ينازعه فيه أحد، يجيد فن المونولوج، بارعًا في إلقاء النكتة، ممثلا متمكنا من أدواته، يعرف كيف يغني فتمنحه لقب المطرب، ينتزع منك ابتسامتك بمجرد أن يبدأ في الكلام، لا يعرف أن يقف ساكنًا، يتمايل يمينا ويسارا راقصا، هو أشهر مونولوجست في مصر، كان متميزا في كل شئ في فنه وحتى ملابسه "جلبابه" البلدي وعصاه و"طاقية"، تميل على إحدى حاجبيه، هو ابن البلد الطيب والوحيد الذي صنع له جمهوره تمثالا، هو "لبلب" الذي يتحدي بطش "عنتر" بالحيلة ليثبت أن الذكاء يغلب القوة أحيانا.

علم نفسه القراءة والكتابة، ملامحه وخفة ظله تنم عن روح مصرية أصيلة وهو صاحب الرصيد الأكبر من حب الناس، هو "شارلي شابلن العرب"، وأستاذ التلقائية، محمود شكوكو. في 1 مايو 1912 ولد محمود إبراهيم إسماعيل موسى "محمود شكوكو"، بإحدى حواري حي الجمالية في القاهرة، لأب يعمل في مهنة النجارة، كان "شكوكو" يعمل طوال