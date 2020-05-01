غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ م

حمدي الميرغني

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.

وعن حالة الجدل ومعرفته بتفاصيل المقلب من عدمه علق الميرغني قائلا: "ردا على السؤال الشهير بتاع عارف ولا مش عارف أن ده مقلب، أنا كلمتني أروى إني أطلع في برنامج اسمه كرسي الحقيقة، ومدير أعمالي قالي لازم تروح لأن أروى برامجها بتتشاف كويس جدا في الخليج والدول العربية، وفجأة ظهر لي المجنون حبيبي رامز وساعتها