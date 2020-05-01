تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة تعز باليمن

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ م

كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، مؤكدة في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.

جدير بالذكر أن محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر يوم الأربعاء، قرارا بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة اليمنية باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى استكمال إجراءات وتدابير القطاع الصحي، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء بعد إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا،