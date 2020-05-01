سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة تعز باليمن

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، مؤكدة في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.
جدير بالذكر أن محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر يوم الأربعاء، قرارا بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة اليمنية باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى استكمال إجراءات وتدابير القطاع الصحي، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء بعد إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا،
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (3)

الإمارات تعلن عن علاج جديد لكورونا بالخلايا الجذعية

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن ابتكار علاج لفيروس كورونا المستجد بـ"الخلايا الجذعية"، إذ أكدت وكالة أنباء الإمارات، أن وزارة الاقتصاد منحت براءة اختراع لعلاجٍ بـ"الخلايا الجذعية" مبتكر وواعد لالتهابات فيروس "كورونا المستجد"، وقد طور هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي لـ"الخلايا الجذعية"، ويتضمن استخراج "الخلايا الجذعية" من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع "الخلايا الجذعية"، وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة وشفيت.
كورونا والحجر الصحي (4)

«خلال 24 ساعة».. تسجيل 146 إصابة بكورونا في المغرب

سجل المغرب، اليوم الجمعة، 146 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4569 حالة. وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن "عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، بلغ أكثر من 32 ألف حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد"، مضيفة: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة"، متابعة: "سجلنا 99 حالة شفاء جديدة خلال الفترة ذاتها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1083 حالة".
كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 517 حالة، إذ أوضحت وزيرة الصحة مي كيلة، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: 8 حالات في بيت لقيا، وإصابة واحدة في كل من خربثا المصباح وعناتا بالضفة الغربية، مضيفة أن السلطات الصحية سجلت أيضا 3 حالات تعاف في نابلس والقدس، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 102، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة الإيرانية: 63 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 6091 شخصا

صرح كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زادت 63 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع إلى 6091 شخصا.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
فيروس كورونا

كيف استعدت المؤسسة العسكرية لدعم الدولة في معركة كورونا؟

قدمت قيادات القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانًا تفصيليًّا عن استعدادات أجهزتها لدعم مجهودات الدولة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وقدم اللواء وليد حسين أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، استعراضًا للإجراءات الإدارية والطبية المتخذة من الهيئة بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة لدعم قدرات الدولة في مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتي شملت عدة مجالات.
رش- ذباب (4)

تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
اسامة-هيكل

هيكل: الحكومة تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن منظمة الصحة العالمية، بدأت تأخذ في الاعتبار منذ الأسبوع الماضي، معدلات الإصابة بالنسبة لعدد السكان، وهو أمرًا مهما، لم يكن موضوعا في الحسبان لديهم قبل ذلك، بالإضافة إلى معدل الاستمرار في المنحني الأفقي، متابعًا: «قلت سابقا إن الحكومة وفقا لإجراءاتها الاحترازية، تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية للمنحنى أن تكون الزيادة أفقية». وأضاف «هيكل» في تصريحات إعلامية له مساء اليوم: أن أولوية المرحلة تعني البقاء في المرحلة الثانية للتفشي، أطول فترة ممكنة، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين، وأن تتسم تصرفاتهم خلال الفترة المقبلة، بالحذر الشديد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]