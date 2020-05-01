منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م

كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر، إذ قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة، تيدروس جيبريسوس، إن العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات، مضيفا متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي. من جانبه، أعرب جيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا، مضيفا: أن حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر مدينة ووهان الصينية، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانج، ادعاءات تفيد بأن كورونا تسرب من مختبر المدينة. وقال شوانج، في تصريح صحفي الجمعة، إن مختبر ووهان غير قادر