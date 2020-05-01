بعد اكتشاف 19 حالة.. «بنها الجامعي»: لا إصابات جديدة بكورونا حتى الآن

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

مستشفى بنها الجامعي - أرشيفية

واصلت مستشفى بنها الجامعي، إجراءات تتبع المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بالمستشفى وبلغت 19 حالة حتى الآن، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين الأطقم الطبية والعاملين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن العينات التي أخذت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة جاءت نتائجها سلبية.

وأكدت إدارة المستشفى، استقرار الحالة الصحية لجميع أفراد الأطقم الطبية المصابين بكورونا، والمحجوزين حاليا بمستشفيات العزل، واستجابتهم للعلاج وفقا للبرتوكول المتبع، مشيرة إلى أنهم على اتصال مستمر بالمصابين للإطمئنان عليهم ومتابعة تطورات حالاتهم. وشنت وحدة الأزمات والكوارث بمستشفيات بنها الجامعية،