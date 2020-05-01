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بعد اكتشاف 19 حالة.. «بنها الجامعي»: لا إصابات جديدة بكورونا حتى الآن

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
مستشفى بنها الجامعي - أرشيفية
مستشفى بنها الجامعي - أرشيفية
واصلت مستشفى بنها الجامعي، إجراءات تتبع المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بالمستشفى وبلغت 19 حالة حتى الآن، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين الأطقم الطبية والعاملين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن العينات التي أخذت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة جاءت نتائجها سلبية.
وأكدت إدارة المستشفى، استقرار الحالة الصحية لجميع أفراد الأطقم الطبية المصابين بكورونا، والمحجوزين حاليا بمستشفيات العزل، واستجابتهم للعلاج وفقا للبرتوكول المتبع، مشيرة إلى أنهم على اتصال مستمر بالمصابين للإطمئنان عليهم ومتابعة تطورات حالاتهم.  وشنت وحدة الأزمات والكوارث بمستشفيات بنها الجامعية،
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شهيد-الوطن (1)

بعد مرور 4 ساعات من تشييع جنازته.. وفاة جدة شهيد المنيا

تستعد قرية إبوان التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، مسقط رأس الشهيد علاء عماد، الذي شيعت جنازته ظهر الجمعة، لتشييع جثمان جدة الشهيد لوالده الذي يعمل في شركة مقاولات، بعد مرور نحو 4 ساعات من تشيع جثمان الشهيد بمقابر الأسرة غرب البلدة. كانت حشود كبيرة من أهالي إبوان والقرى والنجوع والعزب المجاروه، قد شاركوا اليوم في تشيع جنازة الشهيد «علاء»، بعد صلاة القداس على جثمانه داخل كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الجماعات الإرهابية مفسدون في الأرض محاربون لله ورسوله

يشيد الأزهر الشريف بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب، إذ يُجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

قفزة كبيرة.. الصحة: 358 إصابة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: مداهمة بؤرة إرهابية في سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم استهداف مجموعة من الإرهابيين بإحدى مزارع شمال سيناء.
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كورونا والحجر الصحي (11)

حرصا على سلامتهم.. إجراء مسحة كورونا لمخالطي أطباء «بنها الجامعي»

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أنه في إطار حرصها على سلامة الأطقم الطبية وجميع العاملين، تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين للأطباء الثلاثة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة بنها، في بيان اليوم الأحد، أن عبد الغفار، أكد أنه سيتم عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا (pcr)، لجميع المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بقسم الأطفال، مضيفة أنه جار التنسيق لبدء أخذ المسحات خلال اليومين المقبلين.
مستشفى بنها الجامعي

بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
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