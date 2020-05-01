بعد اكتشاف 19 حالة.. «بنها الجامعي»: لا إصابات جديدة بكورونا حتى الآن
٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
مستشفى بنها الجامعي - أرشيفية
واصلت مستشفى بنها الجامعي، إجراءات تتبع المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بالمستشفى وبلغت 19 حالة حتى الآن، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين الأطقم الطبية والعاملين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن العينات التي أخذت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة جاءت نتائجها سلبية.
وأكدت إدارة المستشفى، استقرار الحالة الصحية لجميع أفراد الأطقم الطبية المصابين بكورونا، والمحجوزين حاليا بمستشفيات العزل، واستجابتهم للعلاج وفقا للبرتوكول المتبع، مشيرة إلى أنهم على اتصال مستمر بالمصابين للإطمئنان عليهم ومتابعة تطورات حالاتهم.
وشنت وحدة الأزمات والكوارث بمستشفيات بنها الجامعية،
وأكدت إدارة المستشفى، استقرار الحالة الصحية لجميع أفراد الأطقم الطبية المصابين بكورونا، والمحجوزين حاليا بمستشفيات العزل، واستجابتهم للعلاج وفقا للبرتوكول المتبع، مشيرة إلى أنهم على اتصال مستمر بالمصابين للإطمئنان عليهم ومتابعة تطورات حالاتهم.
وشنت وحدة الأزمات والكوارث بمستشفيات بنها الجامعية، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المستشفيات في إطار المتابعة المستمرة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بالكامل والاستقبال والطوارئ.
وأعلنت إدارة مستشفيات بنها الجامعي، في وقت سابق، عمل 400 تحليل سريع (أجسام مضادة) و300 تحليل صورة دم كاملة و300 آشعة مقطعية على الصدر، بالإضافة إلى 150 تحليل (مسحات) PCR شملت 140 من الأطقم الطبية و10 مرضى من المخالطين.