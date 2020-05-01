بعد مرور 4 ساعات من تشييع جنازته.. وفاة جدة شهيد المنيا

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م

جنازة شهيد_أرشيفية

تستعد قرية إبوان التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، مسقط رأس الشهيد علاء عماد، الذي شيعت جنازته ظهر الجمعة، لتشييع جثمان جدة الشهيد لوالده الذي يعمل في شركة مقاولات، بعد مرور نحو 4 ساعات من تشيع جثمان الشهيد بمقابر الأسرة غرب البلدة. كانت حشود كبيرة من أهالي إبوان والقرى والنجوع والعزب المجاروه، قد شاركوا اليوم في تشيع جنازة الشهيد «علاء»، بعد صلاة القداس على جثمانه داخل كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس.

والشهيد علاء هو الابن الأكبر في أسرته والبالغ من العمر 21 عامًا، وشقيقه بيتر طالب بكلية الزراعة بجامعة المنيا، ووالده يعمل بشركة مقاولات "أوراسكوم"، ووالدته ربة منزل وجده لأمه الشهيد نسيم شفيق ميخائيل من شهداء حرب أكتوبر عام 1973، واستشهد في محافظة الإسماعيلية وقت الحرب. ووصف الأهالي الشهيد، أنه كان