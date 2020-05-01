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بعد مرور 4 ساعات من تشييع جنازته.. وفاة جدة شهيد المنيا

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م
جنازة شهيد_أرشيفية
جنازة شهيد_أرشيفية
تستعد قرية إبوان التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، مسقط رأس الشهيد علاء عماد، الذي شيعت جنازته ظهر الجمعة، لتشييع جثمان جدة الشهيد لوالده الذي يعمل في شركة مقاولات، بعد مرور نحو 4 ساعات من تشيع جثمان الشهيد بمقابر الأسرة غرب البلدة. كانت حشود كبيرة من أهالي إبوان والقرى والنجوع والعزب المجاروه، قد شاركوا اليوم في تشيع جنازة الشهيد «علاء»، بعد صلاة القداس على جثمانه داخل كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس.
والشهيد علاء هو الابن الأكبر في أسرته والبالغ من العمر 21 عامًا، وشقيقه بيتر طالب بكلية الزراعة بجامعة المنيا، ووالده يعمل بشركة مقاولات "أوراسكوم"، ووالدته ربة منزل وجده لأمه الشهيد نسيم شفيق ميخائيل من شهداء حرب أكتوبر عام 1973، واستشهد في محافظة الإسماعيلية وقت الحرب. ووصف الأهالي الشهيد، أنه كان
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مستشفى بنها الجامعي

بعد اكتشاف 19 حالة.. «بنها الجامعي»: لا إصابات جديدة بكورونا حتى الآن

واصلت مستشفى بنها الجامعي، إجراءات تتبع المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بالمستشفى وبلغت 19 حالة حتى الآن، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين الأطقم الطبية والعاملين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن العينات التي أخذت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة جاءت نتائجها سلبية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الجماعات الإرهابية مفسدون في الأرض محاربون لله ورسوله

يشيد الأزهر الشريف بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب، إذ يُجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

قفزة كبيرة.. الصحة: 358 إصابة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: مداهمة بؤرة إرهابية في سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم استهداف مجموعة من الإرهابيين بإحدى مزارع شمال سيناء.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الجماعات الإرهابية مفسدون في الأرض محاربون لله ورسوله

يشيد الأزهر الشريف بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب، إذ يُجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر ناعيا شهداء بئر العبد: الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها

ينعي الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهداء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، إذ يؤكد الأزهر الشريف، أن هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل، كما يعرب الأزهر عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
المتحدث-العسكري

انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد.. والمتحدث العسكري يعلن عدد الضحايا

انفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

كانوا ولا يزالون الدرع الواقية.. رسالة الأزهر للجيش

هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. وقال الأزهر الشريف أن القوات المسلحة قدمت في سبيل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر الكثير من التضحيات التي ستظل تذكرها كتب التاريخ بأحرف من نور، ضاربا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس لاسترجاع كامل التراب الوطني، وبتر يد كل من تسول له نفسه التعرض لمصر وشعبها بسوء.
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