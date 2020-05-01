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دراما رمضان حضرت والكوميديا الهادفة لم تأتِ بعد

الأكش والإثارة والخيال يتصدرون.. صراع قوى على قوائم التريند، ودراما الكبار.. الطلة الأولى مبهرة والمنافسة شرسة على خطف المشاهدين، ولن يفلت أحد من السخرية والنقد.
تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ م
الاختيار
الاختيار
ما بين قنوات فرضت مسلسلاتها وبرامجها الترفيهية على مائدة الخريطة الرمضانية، ومنافسة شرسة وتحدٍّ كبير من النجوم للفوز بـ"رضا" الجمهور الذى يبقى وحده من يملك "مصير" استمرارها أو الابتعاد عنها بضغطة واحدة على"ريموت" التليفزيون، ومع أولى الحلقات وقعت بعض الأعمال فى مرمى الإشادة والنقد، لا سيما أن تلك الفترة التى تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، وما تبعته من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال والعزل المنزلى كإجراءات وقائية، ضاعفت أعداد المتابعين للدراما الرمضانية عن السنوات السابقة، مما جعل السباق صعبا على النجوم وشركات الإنتاج، خاصة أن المشاهد أصبح بمثابة ناقد.
يجلس أمام الشاشة يترقب ويحلل مدققا في كل مشهد، يشيد بعمل جيد ويمنحه صدارة "التريند"، وتارة أخرى يغض بصره عن آخر وكأنه لم يمر أمامه، لكن الملاحظ أن الأعمال الدرامية والقائمة على الأكشن والإثارة حضرت بقوة، بينما انحدرت الأعمال الدرامية بعيدا بدون هدف أو فكرة. الأكش والإثارة والخيال يتصدرون.. صراع قوى
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حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
شكوكو

شارلي شابلن العرب.. شكوكو الذي صنع له الجمهور تمثالا

صنع لنفسه مكانا لا ينازعه فيه أحد، يجيد فن المونولوج، بارعًا في إلقاء النكتة، ممثلا متمكنا من أدواته، يعرف كيف يغني فتمنحه لقب المطرب، ينتزع منك ابتسامتك بمجرد أن يبدأ في الكلام، لا يعرف أن يقف ساكنًا، يتمايل يمينا ويسارا راقصا، هو أشهر مونولوجست في مصر، كان متميزا في كل شئ في فنه وحتى ملابسه "جلبابه" البلدي وعصاه و"طاقية"، تميل على إحدى حاجبيه، هو ابن البلد الطيب والوحيد الذي صنع له جمهوره تمثالا، هو "لبلب" الذي يتحدي بطش "عنتر" بالحيلة ليثبت أن الذكاء يغلب القوة أحيانا.
حمدى-الميرغني

«طيب وغلبان».. تعاطف مع حمدي الميرغني بسبب رامز جلال

لاحظ متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي"، أن الفنان رامز جلال استخدم طرق لمضايقة الفنان حمدي الميرغني خلال المقلب أكثر من الذي استخدمها في الحلقات الأخرى مع باقي الفانيين، وهو ما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يعللون ذلك بأن الميرغني "طيب وغلبان"، إذ تفاعل مغردو "تويتر" مع الحلقة بالعديد من التعليقات منها: "الحلقة دي بينت كم الطيبة إللي فيها حمدي الميرغني ورامز استغل النقطة دي"، "رامز زودها مع حمدي الميرغني عشان طيب وغلبان"، "بعيدا عن أي حاجة حمدي دا طيب وغلبان جدا".
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تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
ناني الديب

ناني الديب: الدراما الرمضانية تُعبر عن الأسر المصرية

قالت الفنانة ناني الديب، إنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا في رمضان على بعض القنوات الفضائية المصرية، مؤكدة أن وجودها في بعض المسلسلات مع باقة كبيرة من نجوم الفن يعطيها طاقه إيجابية لباقي العام. وأوضحت، أن الدراما الرمضانية الحالية تختلف عن الأعوام السابقة، نظرًا لأنها تقدم محتوى درامي هادف لا يضر بالأسر المصرية، لافته أن فكرة المسلسلات تعمتدت على تقديم مشاهد الأسر المصرية البسيطة التي يعيشونها، ويمرون بها في حياتهم اليومية.
محمد-رمضان

محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
امير-كرارة

صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
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