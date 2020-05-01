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«بعد شائعة وفاته»..ظهور زعيم كوريا الشمالية لأول مرة

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م
كيم جونج أون
كيم جونج أون
أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ"مرض خطير"، إذ ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل. وقالت الوكالة: إن الرئيس الأعلى المحترم كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء.
ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونج أون بـ"مرض خطير" بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة
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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر، إذ قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة، تيدروس جيبريسوس، إن العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات، مضيفا متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي. من جانبه، أعرب جيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا، مضيفا: أن حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة.
فيروس كورونا

الصحة العالمية: كورونا طبيعي المنشأ وانتقل من الحيوان للبشر

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا من أصل طبيعي، داعية لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وكيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر، يأتي ذلك ردا على ما أعلنه ترامب بأن لديه أدلة بأن فيروس كورونا صُنع في مختبر صيني، إذ شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارا وتكرارا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم" الفيروس، وفقا لما ذكرته دويتشيه فيله. وقال خلال مؤتمر صحفي: «نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ»، مكررا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقا.
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تسجيل 352 وفاة بسبب كورونا في مستشفيات إنجلترا

قال مسؤولون صحيون في إنجلترا اليوم الجمعة، إن حصيلة المتوفين بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة، وفقا لروسيا اليوم.
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الصحة العالمية: لا يوجد علاج أو لقاح لكورونا حتى الآن

شددت منظمة الصحة العالمية على أن جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد، إذ قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن «تأثير كورونا كان متفاوتا بين الدول»، مضيفًا: «إلى الآن لا يوجد لدينا علاج أو لقاح للفيروس»، لافتا: «سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا»، موضحًا: «نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة الجائحة»، وفقا لما ذكرته العربية.
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منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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ترامب: أعلم الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عندما سؤل عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بأنه على دراية بالحالة الصحية له، لكنه لن يكشف المعلومات، وذلك وسط تنامي التكهن بحالة كيم، مضيفا: "نعم، لدي فكرة جيدة للغاية، لكن لا أستطيع التحدث عن هذا الآن، أتمنى فقط أن يكون على ما يرام". ومنذ أن تردد تقرير كوري جنوبي، في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، وجاء فيه أن كيم خضع لجراحة في القلب، عقب غيابه عن بعض الأحداث المهمة، أثيرت تساؤلات عن مصيره.
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الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت حول صحة كيم جونج

وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كيم أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة سامجيون الحدودية الشمالية، كما أصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، اليوم، أفادت خلاله بأن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا.
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هاآرتس: وفاة زعيم كوريا الشمالية متأثرا بإصابته بكورونا

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" إن زعيم كوريا الشمالية توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، توفي عن عمر يناهز الـ 36 عاما، وذكرت شبكة بي بي سي أن توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
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