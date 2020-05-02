مائل للحرارة نهارا وأتربة.. الآرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٣ ص

الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، مائلا للحرارة نهارًا ومائلا للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلا نهارًا باردًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط غربًا، ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسًا مائلا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 19 32 شبين الكوم 18 31 طنطا 18 31 دمنهور 17 27 الإسكندرية 17 26 بلطيم 16 25 مطروح 15 28 السلوم 16 28 سيوة 18 33 بورسعيد 17 25 دمياط 17 24 الزقازيق 16 32 الإسماعيلية 16 33 السويس 16 32 العريش 15 25 رفح 14 24 رأس سدر 20 29 نخل 12 32 نويبع 21 34 طابا