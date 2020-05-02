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مائل للحرارة نهارا وأتربة.. الآرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٣ ص
الأرصاد تعلن طقس السبت
الأرصاد تعلن طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، مائلا للحرارة نهارًا ومائلا للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلا نهارًا باردًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط غربًا، ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسًا مائلا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 19 32 شبين الكوم 18 31 طنطا 18 31 دمنهور 17 27 الإسكندرية 17 26 بلطيم 16 25 مطروح 15 28 السلوم 16 28 سيوة 18 33 بورسعيد 17 25 دمياط 17 24 الزقازيق 16 32 الإسماعيلية 16 33 السويس 16 32 العريش 15 25 رفح 14 24 رأس سدر 20 29 نخل 12 32 نويبع 21 34 طابا
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زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز مرسى مطروح

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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل (2)

«شبورة ورياح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا. أما على الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة. وبحسب التوقعات يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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