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دار الإفتاء تكذب التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل «الاختيار»

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
أصدرت دا ر الإفتاء المصرية، تنبيهًا، حذرت فيه من تصريحات منسوبة للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بشأن مسلسل الاختيار، يزعم أنه قال إن "المسلسل بمثابة جهاد في سبيل الفن ومن لم يشاهده آثم عليه كفارة"، ونشرت الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، صورة بالتصريح منسوبة لأحد مواقع تبويب الأخبار، ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: "تنبيه مهم.. هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة".

وقالت دار الإفتاء، إن "بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشر الصورة، فننبه أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح، وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر".

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