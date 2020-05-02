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الأمطار الغزيرة تهدد أوغندا.. والحكومة تتجه إلى نهر النيل

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
بحيرة فكتوريا - أرشيفية
بحيرة فكتوريا - أرشيفية
تواجه أوغندا خطرا كبيرا على سدود توليد الطاقة الكهرومائية، بعد ارتفاع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا لأعلى متسوى له في أكثر من نصف قرن، بعد نحو 8 أشهر من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلد الإفريقي الواقع شرق القارة، إذ قال وزير المياه والبيئة سام تشيبتوريس، في تصريحات الجمعة، إن الأمطار الغزيرة التي بدأ هطولها في أغسطس الماضي رفعت منسوب المياه في بحيرة فكتوريا إلى نحو 13.4 متر، وهو مستوى لم تشهده منذ 1964، بحسب سكاي نيوز.
وتعتمد أوغندا بشكل شبه كامل على 4 سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل، الذي تغذيه البحيرة. وسيكون لأي تهديد لهذه البنية التحتية الخاصة بالطاقة تبعات اقتصادية هائلة.وأوضح الوزير الأوغندي أن "ارتفاع منسوب المياه يؤدي إلى اقتلاع نبات البردي مما يسفر عن تكون كتل ضخمة من الجزر العائمة وهو ما يشكل
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جثث كورونا في الإكوادور

مأساة في الإكوادور.. جثث كورونا مكدسة داخل حمامات المستشفيات

وضع مأساوي تعيشه الإكوادور، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ اعترف رئيسها لينين مورينو، بأن حكومته تواجه مشاكل في معالجة جثث ضحايا الوباء بسبب انهيار النظام الصحي، فيما تتكدس عشرات الجثث في حمامات المستشفيات، موضحا في حديث تليفزيوني أمس الجمعة: "علينا الاعتراف بأننا نواجه مشاكل في إدارة مسألة الموتى، لأننا اتخذنا قرارا بمنح كل إكوادوري قبرا لائقا، لا فتح حُفَر مشتركة، كما فعلت دول أخرى"، مضيفا: "حكومتنا تواجه مشاكل في معالجة تكدس جثث ضحايا الفيروس بسبب انهيار نظام المستشفيات ونقص الأماكن في المشارح"، بحسب روسيا اليوم.
فيروس كورونا

كورونا والاقتصاد.. توقعات بأزمة عالمية أسوأ من 2008

منذ أن بدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والدول تتخذ إجراءات عدة من أجل الخروج من الأزمة بأقل خسائر بشرية واقتصادية، خاصة بعد الاضطرار لفرض قرارات العزل والانغلاق وتوقف حركة الطيران، من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، حتى إن دولًا عدة اضطرت لوقف حركة الطيران الداخلى، هذا الأمر كان له تأثير كبير على الاقتصاد، وفى مقدمتها مجالات النقل والطيران، وبالطبع السياحة، وخلّف فيروس كورونا حتى لحظة كتابة التقرير ما يزيد على 3 ملايين و400 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من مليون، بينما توفى نحو 240 ألف شخص.
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«بعد شائعة وفاته»..ظهور زعيم كوريا الشمالية لأول مرة

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ"مرض خطير"، إذ ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل. وقالت الوكالة: إن الرئيس الأعلى المحترم كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء.
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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر، إذ قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة، تيدروس جيبريسوس، إن العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات، مضيفا متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي. من جانبه، أعرب جيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا، مضيفا: أن حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة.
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الكهرباء: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة. وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.
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بدء تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان

أعلن مجلس الوزراء، أنه في إطار إستراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، تم أمس الجمعة بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، تلبية لرغبة الجانب السوداني. وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالى 100 كيلومتر، وبالجانب السوداني حوالى 70 كيلومترا.
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