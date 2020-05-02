الأمطار الغزيرة تهدد أوغندا.. والحكومة تتجه إلى نهر النيل

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

بحيرة فكتوريا - أرشيفية

تواجه أوغندا خطرا كبيرا على سدود توليد الطاقة الكهرومائية، بعد ارتفاع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا لأعلى متسوى له في أكثر من نصف قرن، بعد نحو 8 أشهر من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلد الإفريقي الواقع شرق القارة، إذ قال وزير المياه والبيئة سام تشيبتوريس، في تصريحات الجمعة، إن الأمطار الغزيرة التي بدأ هطولها في أغسطس الماضي رفعت منسوب المياه في بحيرة فكتوريا إلى نحو 13.4 متر، وهو مستوى لم تشهده منذ 1964، بحسب سكاي نيوز.

وتعتمد أوغندا بشكل شبه كامل على 4 سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل، الذي تغذيه البحيرة. وسيكون لأي تهديد لهذه البنية التحتية الخاصة بالطاقة تبعات اقتصادية هائلة.وأوضح الوزير الأوغندي أن "ارتفاع منسوب المياه يؤدي إلى اقتلاع نبات البردي مما يسفر عن تكون كتل ضخمة من الجزر العائمة وهو ما يشكل