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كورونا والاقتصاد.. توقعات بأزمة عالمية أسوأ من 2008

25 مليون شخص مهددون بفقد وظائفهم.. وتوقعات بانخفاض النمو للنصف.. 3 سيناريوهات لفترة ما بعد التعافى.. وغموض الفيروس يحدد النتيجة.. قطاع الطيران مهدد.. والذهب لم يعد آمنا
تحرير:فاطمة واصل ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
منذ أن بدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والدول تتخذ إجراءات عدة من أجل الخروج من الأزمة بأقل خسائر بشرية واقتصادية، خاصة بعد الاضطرار لفرض قرارات العزل والانغلاق وتوقف حركة الطيران، من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، حتى إن دولًا عدة اضطرت لوقف حركة الطيران الداخلى، هذا الأمر كان له تأثير كبير على الاقتصاد، وفى مقدمتها مجالات النقل والطيران، وبالطبع السياحة، وخلّف فيروس كورونا حتى لحظة كتابة التقرير ما يزيد على 3 ملايين و400 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من مليون، بينما توفى نحو 240 ألف شخص.
وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يومًا بعد يوم، بسبب عمليات الإغلاق التى تم فرضها فى الدول الكبرى، فبينما تكافح الهند لإطعام مواطنيها، أغلقت إيطاليا معظم صناعاتها، وتقدم 3.3 ملايين مواطن أمريكى بطلبات للحصول على إعانات بطالة فى أسبوع واحد.وللعمل على الحد من تفشى الفيروس، تم إغلاق جميع المطاعم
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جثث كورونا في الإكوادور

مأساة في الإكوادور.. جثث كورونا مكدسة داخل حمامات المستشفيات

وضع مأساوي تعيشه الإكوادور، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ اعترف رئيسها لينين مورينو، بأن حكومته تواجه مشاكل في معالجة جثث ضحايا الوباء بسبب انهيار النظام الصحي، فيما تتكدس عشرات الجثث في حمامات المستشفيات، موضحا في حديث تليفزيوني أمس الجمعة: "علينا الاعتراف بأننا نواجه مشاكل في إدارة مسألة الموتى، لأننا اتخذنا قرارا بمنح كل إكوادوري قبرا لائقا، لا فتح حُفَر مشتركة، كما فعلت دول أخرى"، مضيفا: "حكومتنا تواجه مشاكل في معالجة تكدس جثث ضحايا الفيروس بسبب انهيار نظام المستشفيات ونقص الأماكن في المشارح"، بحسب روسيا اليوم.
بحيرة فكتوريا

الأمطار الغزيرة تهدد أوغندا.. والحكومة تتجه إلى نهر النيل

تواجه أوغندا خطرا كبيرا على سدود توليد الطاقة الكهرومائية، بعد ارتفاع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا لأعلى متسوى له في أكثر من نصف قرن، بعد نحو 8 أشهر من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلد الإفريقي الواقع شرق القارة، إذ قال وزير المياه والبيئة سام تشيبتوريس، في تصريحات الجمعة، إن الأمطار الغزيرة التي بدأ هطولها في أغسطس الماضي رفعت منسوب المياه في بحيرة فكتوريا إلى نحو 13.4 متر، وهو مستوى لم تشهده منذ 1964، بحسب سكاي نيوز.
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«بعد شائعة وفاته»..ظهور زعيم كوريا الشمالية لأول مرة

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ"مرض خطير"، إذ ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل. وقالت الوكالة: إن الرئيس الأعلى المحترم كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء.
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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر، إذ قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة، تيدروس جيبريسوس، إن العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات، مضيفا متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي. من جانبه، أعرب جيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا، مضيفا: أن حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة.
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كورونا والحجر الصحي (10)

إيطاليا تُسجل تراجعا كبيرًا في أعداد الوفيات بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085. ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في 4 مايو

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من 4 مايو المقبل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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خلال 24 ساعة.. إيطاليا تُسجل 578 وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عددًا من الدول مؤخرًا، انخفاضا من 600 وحالتين أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645. كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972?، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة. وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
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