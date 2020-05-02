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أحمد فلوكس: هنا شيحة بمليون راجل.. ودخلت الفن بمجهودي

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والتي فتحت بأسئلتها المحرجة ملفات الماضي القريب، وخصوصا انفصاله عن الفنانة هنا شيخة، إذ أكد أنه لم يكن يرغب في خطوة الطلاق لأن لأحد يستطيع أن يفرط فيها، لكنها أصرت على الانفصال، مضيفا أن هنا من أفضل الأشخاص الين مروا على حياته، قائلا: "ست بمليون راجل"، لكنه يتمتع بطابع صعيدي، على الرغم من أنه لم يذهب إلى الصعيد مسبفا، وهذا ما سبب في حدوث مشاكل بينهما.
ورغم أن فلوكس لم يحظ بدور البطولة المطلقة، إلا أن له العديد من الأدوار البارزة، خاصة في الفترة الأخيرة، إذ أوضح أنه لديه فكر مختلف، ولا يحب سماع بعض الجمل، مثل "بنتشري راجل"، وبالنسبه لمشواره الفني، كشف أن والده الفنان فاروق فلوكس لم يساعده، وكان يرفض ذلك. يشار إلى ان فلوكس له مشوار فني طويل، إذ ظهر
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أحمد مجدي - تصوير دعاء السيد

ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»

فوجئ متابعو مسلسل "فرصة ثانية" بظهور كلا من الفنان أحمد مجدي والفنان عمرو الشناوي في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية، ليأتي رد الفعل الأوال من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا،إذ علق أغلبهم: "هما فتحوا النهاية على فرصة تانية.. مين فتح الباب".
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الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و "ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.
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حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
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تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.
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