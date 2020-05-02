أحمد فلوكس: هنا شيحة بمليون راجل.. ودخلت الفن بمجهودي

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص

أحمد فلوكس

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والتي فتحت بأسئلتها المحرجة ملفات الماضي القريب، وخصوصا انفصاله عن الفنانة هنا شيخة، إذ أكد أنه لم يكن يرغب في خطوة الطلاق لأن لأحد يستطيع أن يفرط فيها، لكنها أصرت على الانفصال، مضيفا أن هنا من أفضل الأشخاص الين مروا على حياته، قائلا: "ست بمليون راجل"، لكنه يتمتع بطابع صعيدي، على الرغم من أنه لم يذهب إلى الصعيد مسبفا، وهذا ما سبب في حدوث مشاكل بينهما.

ورغم أن فلوكس لم يحظ بدور البطولة المطلقة، إلا أن له العديد من الأدوار البارزة، خاصة في الفترة الأخيرة، إذ أوضح أنه لديه فكر مختلف، ولا يحب سماع بعض الجمل، مثل "بنتشري راجل"، وبالنسبه لمشواره الفني، كشف أن والده الفنان فاروق فلوكس لم يساعده، وكان يرفض ذلك. يشار إلى ان فلوكس له مشوار فني طويل، إذ ظهر