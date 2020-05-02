جريمة

قاوم الاغتصاب فقتل.. مأساة العثور على جثة طفل في الساحل

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
جثة طفل - أرشيفية
جثة طفل - أرشيفية
لم يكن الطفل الذي يبلغ من العمر 10 أعوام، ان بهجته بشهر رمضان الكريم، ستنطفأ ويخطف من اللعب بالفانوس مع أقرانه إلى الموت بطريقة بشعة بعد مقاومته لمحاولة اعتصاب، لكن اكتشاف الجريمة وخيوطها بدأ بعد عثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة في منطقة الساحل بالقاهرة، وعلى الفور تقدموا ببلاغ تلقاه المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين، وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.
على الفور أمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان إلى أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر.باستهداف المتهم بعدة مأموريات أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه بقتل الطفل، وأقر أنه استدرجه لمنزله
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طعنات-سكين-جريمة

«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.
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«خلال 24 ساعة».. ضبط 192 قضية احتكار وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
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الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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مقتل جميع عناصر «خلية الأميرية» واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

استشهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، إذ لقي عناصر الخلية مصرعهم جميعا، في الوقت الذي توقف إطلاق الرصاص، وسيطرت الشرطة على الأوضاع، وذلك حسب مصادر أمنية مسؤولة. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل.
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القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
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عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.
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الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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