لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

تعبيرية

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.

ويعتبر مرضى الكلى هم الأكثر عرضة للمضاعفات أثناء الصيام، لذا لا بد من اتباع إرشادات صحية، وفيما يلي بعض منها: - ينصح بعدم التواجد في أماكن، ترتفع بها درجة الحرارة خلال ساعات الصيام. - اشرب كميات كافية من السوائل، وقلل من استهلاك العصائر الغنية بالتحلية الصناعية، كما أن الأطعمة الغنية بالدهون تعتبر مضرة. -