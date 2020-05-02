2.1 تريليون جنيه استثمارات عامة نفذتها الدولة في 6 سنوات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالى 20 /2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع فى إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك فى إطار أزمة فيروس كورونا العالمية؛ مشيرًة إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 20 /2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، فهى تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة.

وأشارت السعيد، إلى أن خطة عام 20 /2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمتعلقة