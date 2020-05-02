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استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة غدا

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من غد الأحد، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها، مناشدا المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم استئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية تدريجيا، بداية من غد الأحد، بالعدد الذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مشددا على اعتبار ارتداء الكمامات شرط أساسي للتعامل مع المواطنين
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 64 مليار جنيه أصول صناديق الاستثمار

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2019 عن موافقة الادارة على 4 صناديق استثمار جديدة متنوعة ما بين صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ). واضاف التقرير الي ان اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بلغ بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد ، فيما بلغت صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .
هالة-الجوهري

ايتيدا تعتمد صرف دفعة ثانية لمساندة الشركات المُصدرة

أعتمدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج، وبصرف هذه الدفعة يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة.
اسعار-الذهب-دهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

113 مليار جنيه استثمارات نفذتها الحكومة خلال 8 أشهر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، مشيرة إلى أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19 /2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الأحد.. التسجيل لحجز 1061 وحدة بـ«دار مصر» في 5 مدن

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، والأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة، هي: 15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة)، وسيبدأ يوم 10 مايو المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، والأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة، هي: (أكتوبر الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بدر، ناصر "غرب أسيوط"، المنيا الجديدة، غرب قنا).
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بدء حجز وحدات الإسكان الفاخر إلكترونيا في 6 مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ، اليوم الأحد، وحتى 4 يونيو المقبل، فتح باب التسجيل إليكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان يوجه بتجهيز أراضي لإنشاء 250 ألف وحدة جديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.
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