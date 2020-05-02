استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة غدا

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من غد الأحد، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها، مناشدا المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم استئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية تدريجيا، بداية من غد الأحد، بالعدد الذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مشددا على اعتبار ارتداء الكمامات شرط أساسي للتعامل مع المواطنين