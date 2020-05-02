استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة غدا
٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من غد الأحد، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها، مناشدا المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم استئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية تدريجيا، بداية من غد الأحد، بالعدد الذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مشددا على اعتبار ارتداء الكمامات شرط أساسي للتعامل مع المواطنين
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم استئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية تدريجيا، بداية من غد الأحد، بالعدد الذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مشددا على اعتبار ارتداء الكمامات شرط أساسي للتعامل مع المواطنين والموظفين، حرصا على السلامة العامة، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى التابعة لجهاز المدينة، لاستئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين تدريجيا، مناشدا المواطنين والموظفين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على الصحة العامة.
وأشار المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى استئناف العمل بمركزي خدمة المواطنين بمقرى الجهازين، وذلك فيما يتعلق بخدمات تحصيل فواتير المياه وتسليم الوحدات السكنية وغير ذلك، اعتبارا من غد الأحد، على أن يتم استقبال المواطنين وكذا حضور الموظفين بما لا يسمح بحدوث تكدس أو زحام، مع التزام المترددين على الجهازين، بارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم استقبال الطلبات الخاصة بتوصيل (مياه - كهرباء - غاز) ومحاضر استلام وحدات الاسكان الاجتماعى بمركز خدمة المواطنين بالجهاز اعتبارا من غد الأحد، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المواطنين مع مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال التردد علي مركز خدمة المواطنين، ومراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية بداخل الجهاز، والذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين.