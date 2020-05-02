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الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و "ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.
ورغم تنوع مسلسلات الموسم الرمضاني، إلا أن "الفتوة" حقق نجاحًا مميزًا، حيث يجسد الحارة المصرية القديمة، وأحياء القاهرة العتيقة مثل حي الجمالية، وبعض معالم التراث الثابتة مثل الحمام الشعبي، الذي يذهب إليه الرجال والنساء، وظهرت "المعددة" أيضًا. وتمكن الفنان أحمد صلاح حسني، من تجسيد دور الفتوة الشرير،
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ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»

فوجئ متابعو مسلسل "فرصة ثانية" بظهور كلا من الفنان أحمد مجدي والفنان عمرو الشناوي في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية، ليأتي رد الفعل الأوال من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا،إذ علق أغلبهم: "هما فتحوا النهاية على فرصة تانية.. مين فتح الباب".
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أحمد فلوكس: هنا شيحة بمليون راجل.. ودخلت الفن بمجهودي

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والتي فتحت بأسئلتها المحرجة ملفات الماضي القريب، وخصوصا انفصاله عن الفنانة هنا شيخة، إذ أكد أنه لم يكن يرغب في خطوة الطلاق لأن لأحد يستطيع أن يفرط فيها، لكنها أصرت على الانفصال، مضيفا أن هنا من أفضل الأشخاص الين مروا على حياته، قائلا: "ست بمليون راجل"، لكنه يتمتع بطابع صعيدي، على الرغم من أنه لم يذهب إلى الصعيد مسبفا، وهذا ما سبب في حدوث مشاكل بينهما.
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حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

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ياسر- جلال

حب ليل وحسن في الفتوة يتصدر محركات البحث

وسط ما يشهده المجتمع من ارتفاع في معدلات الطلاق، وفشل العديد من قصص الحب، خرج علينا مسلسل "الفتوة" بقصة حب تعيد إلى الأذهاب قصص الحب التي خلدها التاريخ، وأصبح الفتوة متصدرًا محركات البحث، بمجرد أن أطلق الفنان ياسر جلال "حسن"، عبارته الرومانسية في أحد مشاهد الحلقة السابعة، وهو يتغزل في الفنانة مي عمر "ليل"، قائلا "محدش يقدر يبص للشمس بس ما حدش يقدر يحجب نورها"، وهي العبارة التي تفاعل معها الشباب من متابعي المسلسل، مؤكدين أن هذا الحب لم يعد موجودًا في هذا الزمن، مما يوحي بأن هناك حالة من الحرمان العاطفي يعيشها الشباب في هذه الأيام.
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
هانى-سرحان

«صراع الفتوات».. طرح برومو مسلسل «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، برومو مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية "حسن الجبالي"، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية "عزمي أبو شديد"، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى "ليل".
ياسر- جلال

ليل وحسن الجبالي.. ياسر جلال ومي عمر في بوستر «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، صورتين من الإعلان الترويجي لمسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "انستجرام"، وظهر في الصورة الأولى الفنان ياسر جلال يحمل في يده "نبوت"، وكشف عن اسم الشخصية التى يجسدها "جلال" خلال أحداث العمل، إذ علق على الصورة قائلا: "حسن الجبالي.. مسلسل الفتوة.. رمضان 2020.. إخراج حسين المنباوي.. إنتاج سينرجى".
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