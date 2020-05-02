الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

أحمد صلاح حسني

التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و "ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.

ورغم تنوع مسلسلات الموسم الرمضاني، إلا أن "الفتوة" حقق نجاحًا مميزًا، حيث يجسد الحارة المصرية القديمة، وأحياء القاهرة العتيقة مثل حي الجمالية، وبعض معالم التراث الثابتة مثل الحمام الشعبي، الذي يذهب إليه الرجال والنساء، وظهرت "المعددة" أيضًا. وتمكن الفنان أحمد صلاح حسني، من تجسيد دور الفتوة الشرير،