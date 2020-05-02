لمرضى الضغط والسكري.. 6 فوائد للخيار على السحور

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

الخيار

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من السوائل، خاصة في شهر رمضان، لذا ينصح بشرب لتر من الماء، والاهتمام بالعصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر، إضافة إلى استهلاك الفواكه الخضراوات، لأنها غنية بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، التي تعزز من ترطيب الجسم، وبصفة خاصة الخيار، إذ يحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو غني بحمض الفوليك والمغنسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامين C، A، ويعمل على التحسين من عملية الهضم، ويقيك من تكون حصوات في الكلى، وفقا لموقع "Organic Facts" الأمريكي .

وينصح بتناول الخيار على وجبة السحور، لأنه يمد الجسم بكميات كبيرة من الماء، ويتميز أيضًا بفوائد متعددة، وفيما يلي بعض منها: - يرطب الجسم، ويحميه من الجفاف، لأن 90% منه يتكون من الماء. - يقيك من الأمراض السرطانية مثل سرطان الثدي والرحم والبروستاتا. - يعتبر علاج فعال لمرضى ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة لمرضى