صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

لمرضى الضغط والسكري.. 6 فوائد للخيار على السحور

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
الخيار
الخيار
يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من السوائل، خاصة في شهر رمضان، لذا ينصح بشرب لتر من الماء، والاهتمام بالعصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر، إضافة إلى استهلاك الفواكه الخضراوات، لأنها غنية بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، التي تعزز من ترطيب الجسم، وبصفة خاصة الخيار، إذ يحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو غني بحمض الفوليك والمغنسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامين C، A، ويعمل على التحسين من عملية الهضم، ويقيك من تكون حصوات في الكلى، وفقا لموقع "Organic Facts" الأمريكي .
وينصح بتناول الخيار على وجبة السحور، لأنه يمد الجسم بكميات كبيرة من الماء، ويتميز أيضًا بفوائد متعددة، وفيما يلي بعض منها: - يرطب الجسم، ويحميه من الجفاف، لأن 90% منه يتكون من الماء. - يقيك من الأمراض السرطانية مثل سرطان الثدي والرحم والبروستاتا. - يعتبر علاج فعال لمرضى ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة لمرضى
اقرأ المزيد
فوائد-البيض

مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
الفول

مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
الزبادي

حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
اقرأ المزيد من الأخبار
الفول

مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
قياس-ضغط-الدم

نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
الزبادي

حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]