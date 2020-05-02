ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

أحمد مجدي

فوجئ متابعو مسلسل "فرصة ثانية" بظهور كلا من الفنان أحمد مجدي والفنان عمرو الشناوي في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية، ليأتي رد الفعل الأوال من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا،إذ علق أغلبهم: "هما فتحوا النهاية على فرصة تانية.. مين فتح الباب".

وكتب الفنان أحمد مجدي، عبر صفحته على "تويتر": "الاسم سميح أرسلان.. شكراً لكل نجوم وصناع مسلسل النهاية وبتمنى لكم النجاح الدائم". فرصة ثانية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ودياب، وأيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. ويعد المسلسل ثاني بطولات