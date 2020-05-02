ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»
تحرير:هالة صقر
٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م
أحمد مجدي
فوجئ متابعو مسلسل "فرصة ثانية" بظهور كلا من الفنان أحمد مجدي والفنان عمرو الشناوي في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية، ليأتي رد الفعل الأوال من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا،إذ علق أغلبهم: "هما فتحوا النهاية على فرصة تانية.. مين فتح الباب".
وكتب الفنان أحمد مجدي، عبر صفحته على "تويتر": "الاسم سميح أرسلان.. شكراً لكل نجوم وصناع مسلسل النهاية وبتمنى لكم النجاح الدائم".
فرصة ثانية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ودياب، وأيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
ويعد المسلسل ثاني بطولات
وكتب الفنان أحمد مجدي، عبر صفحته على "تويتر": "الاسم سميح أرسلان.. شكراً لكل نجوم وصناع مسلسل النهاية وبتمنى لكم النجاح الدائم".
فرصة ثانية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ودياب، وأيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري المطلقة في الدراما، بعد مسلسل "حكايتي"، الذي خاضت به السباق رمضان الماضي مع أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
ويعرض المسلسل على قناة CBC الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد الساعة 4.15 صباحاً و1.15 ظهرا، بينما يعرض على DMC الساعة10.30 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحا، أما قناة ON فتعرض المسلسل على شاشتها الساعة 11.30 مساء.