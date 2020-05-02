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ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
فوجئ متابعو مسلسل "فرصة ثانية" بظهور كلا من الفنان أحمد مجدي والفنان عمرو الشناوي في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية، ليأتي رد الفعل الأوال من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا،إذ علق أغلبهم: "هما فتحوا النهاية على فرصة تانية.. مين فتح الباب".
وكتب الفنان أحمد مجدي، عبر صفحته على "تويتر": "الاسم سميح أرسلان.. شكراً لكل نجوم وصناع مسلسل النهاية وبتمنى لكم النجاح الدائم". فرصة ثانية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ودياب، وأيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. ويعد المسلسل ثاني بطولات
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الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و "ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.
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أحمد فلوكس: هنا شيحة بمليون راجل.. ودخلت الفن بمجهودي

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والتي فتحت بأسئلتها المحرجة ملفات الماضي القريب، وخصوصا انفصاله عن الفنانة هنا شيخة، إذ أكد أنه لم يكن يرغب في خطوة الطلاق لأن لأحد يستطيع أن يفرط فيها، لكنها أصرت على الانفصال، مضيفا أن هنا من أفضل الأشخاص الين مروا على حياته، قائلا: "ست بمليون راجل"، لكنه يتمتع بطابع صعيدي، على الرغم من أنه لم يذهب إلى الصعيد مسبفا، وهذا ما سبب في حدوث مشاكل بينهما.
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حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
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مين عايز يتعمل روبوت؟.. عمرو عبد الجليل مداعبا جمهور «النهاية»

نقل الروبوت الذي قام بتصنيعه الفنان عمرو عبد الجليل كنسخة آلية من الفنان يوسف الشريف بمسلسل النهاية، المشاهدين من الواقع إلى عالم الخيال، حيث أصبح الروبوت أمنية لهم مثلما كان أمنية إلى صباح "الفنانة سهر الصايغ" في المسلسل والتي حاولت بكل الطرق تجميع مكوناته حتى تحصل على نسخة من المهندس زين "يوسف الشريف" الذي تحبه ولكنه متزوج. وانهالت التعليقات على صفحات السوشيال ميديا والتي يطالب من خلالها المشاهدون بصناعة روبوت لأشخاص يحبونهم مثلما فعلت صباح في "النهاية".
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إسرائيل تهاجم «النهاية».. ومتابعيه: «شابوه يوسف الشريف»

مازالت حالة الغموض والإثارة تحيط بأحداث مسلسل "النهاية"، بل تزداد يوما بعد الآخر، مما يجعل المسلسل مسيطرًا على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتوقف الأمر عند تساؤلات البعض حول تفسير هذا الغموض، بل انتقل إلى حالة من السعادة بين متابعيه، عقب صدور بيانا من وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراضا على أحد مشاهد المسلسل الذي يحث على تحرير القدس، إذ وصفت المسلسل قائلة: «مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلاما بينها منذ 41 عاما، إن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل غير مقبول».
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صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
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تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
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