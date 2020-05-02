مأساة في الإكوادور.. جثث كورونا مكدسة داخل حمامات المستشفيات

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م

جثث ضحايا كورونا الإكوادور

وضع مأساوي تعيشه الإكوادور، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ اعترف رئيسها لينين مورينو، بأن حكومته تواجه مشاكل في معالجة جثث ضحايا الوباء بسبب انهيار النظام الصحي، فيما تتكدس عشرات الجثث في حمامات المستشفيات، موضحا في حديث تليفزيوني أمس الجمعة: "علينا الاعتراف بأننا نواجه مشاكل في إدارة مسألة الموتى، لأننا اتخذنا قرارا بمنح كل إكوادوري قبرا لائقا، لا فتح حُفَر مشتركة، كما فعلت دول أخرى"، مضيفا: "حكومتنا تواجه مشاكل في معالجة تكدس جثث ضحايا الفيروس بسبب انهيار نظام المستشفيات ونقص الأماكن في المشارح"، بحسب روسيا اليوم.

وأفاد مسعف أفاد لوكالة "فرانس برس"، بأن الأطباء أجبروا على تخزين الجثث في الحمامات ليتمكنوا من إعادة استخدام الأسِرة التي ماتوا عليها.وقال أحد الممرضين: "لم تكن المستشفيات هي التي اكتظت فقط، بل والمشارح أيضا"، مضيفا أن "موظفي المشرحة لن يأخذوا المزيد من الجثث، لذلك كان علينا في كثير من الأحيان أن نلف