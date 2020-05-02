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مأساة في الإكوادور.. جثث كورونا مكدسة داخل حمامات المستشفيات

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م
جثث ضحايا كورونا الإكوادور
جثث ضحايا كورونا الإكوادور
وضع مأساوي تعيشه الإكوادور، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ اعترف رئيسها لينين مورينو، بأن حكومته تواجه مشاكل في معالجة جثث ضحايا الوباء بسبب انهيار النظام الصحي، فيما تتكدس عشرات الجثث في حمامات المستشفيات، موضحا في حديث تليفزيوني أمس الجمعة: "علينا الاعتراف بأننا نواجه مشاكل في إدارة مسألة الموتى، لأننا اتخذنا قرارا بمنح كل إكوادوري قبرا لائقا، لا فتح حُفَر مشتركة، كما فعلت دول أخرى"، مضيفا: "حكومتنا تواجه مشاكل في معالجة تكدس جثث ضحايا الفيروس بسبب انهيار نظام المستشفيات ونقص الأماكن في المشارح"، بحسب روسيا اليوم.
وأفاد مسعف أفاد لوكالة "فرانس برس"، بأن الأطباء أجبروا على تخزين الجثث في الحمامات ليتمكنوا من إعادة استخدام الأسِرة التي ماتوا عليها.وقال أحد الممرضين: "لم تكن المستشفيات هي التي اكتظت فقط، بل والمشارح أيضا"، مضيفا أن "موظفي المشرحة لن يأخذوا المزيد من الجثث، لذلك كان علينا في كثير من الأحيان أن نلف
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فيروس كورونا

كورونا والاقتصاد.. توقعات بأزمة عالمية أسوأ من 2008

منذ أن بدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والدول تتخذ إجراءات عدة من أجل الخروج من الأزمة بأقل خسائر بشرية واقتصادية، خاصة بعد الاضطرار لفرض قرارات العزل والانغلاق وتوقف حركة الطيران، من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، حتى إن دولًا عدة اضطرت لوقف حركة الطيران الداخلى، هذا الأمر كان له تأثير كبير على الاقتصاد، وفى مقدمتها مجالات النقل والطيران، وبالطبع السياحة، وخلّف فيروس كورونا حتى لحظة كتابة التقرير ما يزيد على 3 ملايين و400 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من مليون، بينما توفى نحو 240 ألف شخص.
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الأمطار الغزيرة تهدد أوغندا.. والحكومة تتجه إلى نهر النيل

تواجه أوغندا خطرا كبيرا على سدود توليد الطاقة الكهرومائية، بعد ارتفاع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا لأعلى متسوى له في أكثر من نصف قرن، بعد نحو 8 أشهر من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلد الإفريقي الواقع شرق القارة، إذ قال وزير المياه والبيئة سام تشيبتوريس، في تصريحات الجمعة، إن الأمطار الغزيرة التي بدأ هطولها في أغسطس الماضي رفعت منسوب المياه في بحيرة فكتوريا إلى نحو 13.4 متر، وهو مستوى لم تشهده منذ 1964، بحسب سكاي نيوز.
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«بعد شائعة وفاته»..ظهور زعيم كوريا الشمالية لأول مرة

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ"مرض خطير"، إذ ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل. وقالت الوكالة: إن الرئيس الأعلى المحترم كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء.
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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر، إذ قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة، تيدروس جيبريسوس، إن العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات، مضيفا متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي. من جانبه، أعرب جيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا، مضيفا: أن حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة.
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مجلس النواب الأمريكي

«بسبب كورونا».. النواب الأمريكي يعلق جلساته لـ4 مايو

?أعلن مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشار قرار التعليق، أنه في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع، وفقا لروسيا اليوم. كانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قد أكدت أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات.
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أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 398 إصابة بكورونا بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامنا مع توسيع نطاق الفحوص. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين. وأضافت أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من الجسم الميت

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الجسم الميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، أعلنت كامل الخطوات بداية من المستشفى وحتى المقابر. وأضاف جبور، خلال مؤتمر هيئة الاستعلامات المصرية، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ونقيب الصحفيين، أن موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية ل فيروس كورونا المستجد، ليس غريبا على مصر، بل هي جزء من العالم في مكافحة الفيروسات منذ التسعينيات.
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387 وحالتا وفاة.. ضحايا كورونا بالإمارات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين، مضيفة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.
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