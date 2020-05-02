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ايتيدا تعتمد صرف دفعة ثانية لمساندة الشركات المُصدرة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
هالة الجوهري رئيس هيئة ايتيدا
هالة الجوهري رئيس هيئة ايتيدا
أعتمدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج، وبصرف هذه الدفعة يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة.
كما وصل إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعة الأولى والثانية معاً 17,032,626 مليون جنيه مصري.وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن إجمالى عدد الشركات التى قامت بإبداء رغبتها للاشتراك في البرنامج وصل إلى 165 شركة قام منهم 113 شركة بالاشتراك في البرنامج وتقديم المستندات الثبوتية عن
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 64 مليار جنيه أصول صناديق الاستثمار

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2019 عن موافقة الادارة على 4 صناديق استثمار جديدة متنوعة ما بين صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ). واضاف التقرير الي ان اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بلغ بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد ، فيما بلغت صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .
اسعار-الذهب-دهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من غد الأحد، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها، مناشدا المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

113 مليار جنيه استثمارات نفذتها الحكومة خلال 8 أشهر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، مشيرة إلى أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19 /2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم.
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هالة-الجوهري

مصر تتصدر المنطقة بالصفقات الموجهة للشركات الناشئة

حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت. وأوضح التقرير أن مصر سجلت أكبر عدد من الصفقات بنسبة 37? من إجمالي الصفقات بالمنطقة. ووفق التقرير، ارتفع حجم التمويل المعلن عنه للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 277 مليون دولار في 108 من المشاريع والشركات الناشئة في المنطقة خلال تلك الفترة.
هالة-الجوهري

إيتيدا تفتح الباب لمساندة صادرات تكنولوجيا المعلومات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إعادة فتح باب التقدم والتسجيل لبرنامج المساندة التصديرية، وذلك بهدف مساندة أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي إطار حرص الهيئة على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، حددت الهيئة يوم الخميس المقبل 16 أبريل كموعد نهائي للتسجيل في الدورة العاشرة من البرنامج، مع ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج لإنهاء إجراءات تقديم المستندات إلكترونيا.
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