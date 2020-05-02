ايتيدا تعتمد صرف دفعة ثانية لمساندة الشركات المُصدرة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

هالة الجوهري رئيس هيئة ايتيدا

أعتمدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج، وبصرف هذه الدفعة يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة.

كما وصل إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعة الأولى والثانية معاً 17,032,626 مليون جنيه مصري.وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن إجمالى عدد الشركات التى قامت بإبداء رغبتها للاشتراك في البرنامج وصل إلى 165 شركة قام منهم 113 شركة بالاشتراك في البرنامج وتقديم المستندات الثبوتية عن