الرقابة المالية: 64 مليار جنيه أصول صناديق الاستثمار

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

محمد عمران

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2019 عن موافقة الادارة على 4 صناديق استثمار جديدة متنوعة ما بين صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ). واضاف التقرير الي ان اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بلغ بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد ، فيما بلغت صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .

وقامت الهيئة بإصدار وإقرار قوانين ولوائح تنفيذية كان من ابرزها اصدار مجلس إدارة الهيئة لعدد 182 قرارا رقابيا وتنظيميا منها 56 قرارا رقابيا وموافقات، و89 قرارا لتنظيم الأسواق، بالإضافة الى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية. كما قامت الهيئة بإقرار حزمة من التشريعات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية