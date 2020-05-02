سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الرقابة المالية: 64 مليار جنيه أصول صناديق الاستثمار

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
محمد عمران
محمد عمران
كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2019 عن موافقة الادارة على 4 صناديق استثمار جديدة متنوعة ما بين صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ). واضاف التقرير الي ان اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بلغ بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد ، فيما بلغت صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .
وقامت الهيئة بإصدار وإقرار قوانين ولوائح تنفيذية كان من ابرزها اصدار مجلس إدارة الهيئة لعدد 182 قرارا رقابيا وتنظيميا منها 56 قرارا رقابيا وموافقات، و89 قرارا لتنظيم الأسواق، بالإضافة الى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية. كما قامت الهيئة بإقرار حزمة من التشريعات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية
اقرأ المزيد
هالة-الجوهري

ايتيدا تعتمد صرف دفعة ثانية لمساندة الشركات المُصدرة

أعتمدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج، وبصرف هذه الدفعة يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة.
اسعار-الذهب-دهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من غد الأحد، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها، مناشدا المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

113 مليار جنيه استثمارات نفذتها الحكومة خلال 8 أشهر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، مشيرة إلى أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19 /2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-عمران

الرقابة المالية تقبل استقالة رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن قبول استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي تقدم بها للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أمس الثلاثاء، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في 18 مايو المقبل.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية تصدر قرارات جديدة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

بدأت هيئة الرقابة المالية وضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي. وطالب محمد عمران رئيس الهيئة بقراره التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبينعملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع او الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت ابرام التعاقد. وشدد عمران على ضرورة ان يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: طرح أول إصدار من الصكوك بـ2 مليار دولار

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، الموافقة على طرح صكوك بقيمة 2 مليار دولار من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المعجل، وغير قابلة للتحويل لأسهم، مضيفا أنه سيتم طرح هذه الصكوك طرحا خاصا والقيد بالبورصة لمدة 57 شهرا اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/ الاستهلاك.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الحكومة توافق على تعديل السياسة الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على المقترح الذي تقدمت به الرقابة المالية بشأن تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر. ورحب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم 792 لسنة 2020 والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]