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إمام و2 مصلين وبث مباشر.. صلاة القيام يوميا بمسجد عمرو بن العاص

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا (إذاعة القرآن الكريم) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًّا يوميًّا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، على أن تختار إذاعة القرآن الكريم يوميًّا أحد القراء المعتمدين إذاعيًّا لصلاة التراويح بالمسجد.
وشددت الأوقاف، في بيان اليوم، على أنه سيتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية، منعًا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل
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زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، ولم يصل المعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
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1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا توزعت في مدن مختلفة بالمملكة، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة، وأشارت الوزارة خلال بيانها، إلى تسجيل 210 حالة تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد حالات الشفاء من الوباء إلى 3765، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا، بحسب سكاي نيوز.
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دار الإفتاء تكذب التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل «الاختيار»

أصدرت دا ر الإفتاء المصرية، تنبيهًا، حذرت فيه من تصريحات منسوبة للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بشأن مسلسل الاختيار، يزعم أنه قال إن "المسلسل بمثابة جهاد في سبيل الفن ومن لم يشاهده آثم عليه كفارة"، ونشرت الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، صورة بالتصريح منسوبة لأحد مواقع تبويب الأخبار، ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: "تنبيه مهم.. هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة".
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مائل للحرارة نهارا وأتربة.. الآرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، مائلا للحرارة نهارًا ومائلا للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلا نهارًا باردًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط غربًا، ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسًا مائلا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط على بعض المناطق.
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ممنوع صلاة التراويح.. توصيات أوقاف الإسكندرية في رمضان

وجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مديرى الإدارات الفرعية لبحث أوضاع المساجد فى هذه الظروف الراهنة والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم، خلال اجتماعه بمديري الإدارات والأئمة بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف، حيث أصدر عدد من التوصيات المهمة وهى التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد فى مناطقهم بالتنسيق مع مفتشى الإدارات كل فى منطقته.
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كبار العلماء بالسعودية توصي بتجنب التجمعات في رمضان

طالبت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، جميع المسلمين بضرورة العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما أوصت أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك، حفاظًا على سلامته، وأن يجتنب المسلم التجمعات، موضحة أن التجمع يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بالفيروس بحسب التقارير الطبية ذات الصلة.
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بسبب إقامة صلاة الجمعة.. إنهاء خدمة عاملين بالأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله. وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن هذا القرار جاء بناء على تقرير مديرية أوقاف الفيوم وعرض رئيس القطاع الديني بشأن إهمال شعبان عبد الصمد محمد الشافعي، العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق في عمله وترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة.
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«الأوقاف» تطلق الدعوة الإلكترونية استعدادًا لشهر رمضان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. وأوضح وزير الأوقاف، أن هذا القرار يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد .
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