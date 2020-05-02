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1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م
مدينة جدة السعودية
مدينة جدة السعودية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا توزعت في مدن مختلفة بالمملكة، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة، وأشارت الوزارة خلال بيانها، إلى تسجيل 210 حالة تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد حالات الشفاء من الوباء إلى 3765، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا، بحسب سكاي نيوز.
وأُعادت السلطات السعودية بشكل جزئي فتح مراكز التسوق في المملكة، الأربعاء الماضي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في البلاد.وأُعلن التخفيف الجزئي لحظر التجول الكامل، الأحد الماضي، بأمر ملكي سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما
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زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، ولم يصل المعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
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إمام و2 مصلين وبث مباشر.. صلاة القيام يوميا بمسجد عمرو بن العاص

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا (إذاعة القرآن الكريم) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًّا يوميًّا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، على أن تختار إذاعة القرآن الكريم يوميًّا أحد القراء المعتمدين إذاعيًّا لصلاة التراويح بالمسجد.
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أصدرت دا ر الإفتاء المصرية، تنبيهًا، حذرت فيه من تصريحات منسوبة للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بشأن مسلسل الاختيار، يزعم أنه قال إن "المسلسل بمثابة جهاد في سبيل الفن ومن لم يشاهده آثم عليه كفارة"، ونشرت الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، صورة بالتصريح منسوبة لأحد مواقع تبويب الأخبار، ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: "تنبيه مهم.. هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة".
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مائل للحرارة نهارا وأتربة.. الآرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

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كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع وفيات «كورونا» في السعودية إلى 73 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 73 حالة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل435 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 5369 حالة ، منها 4407 حالة نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حرجة وتتلقى الرعاية المركزة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 84 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 889 حالة.
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بسبب كورونا.. فرض حظر التجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

فرضت الحكومة السودانية حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الإثنين، إن اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع باستثناء البقالات والصيدليات، وفقا لسبوتنيك.
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السعودية تعلن عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
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