1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م

مدينة جدة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا توزعت في مدن مختلفة بالمملكة، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة، وأشارت الوزارة خلال بيانها، إلى تسجيل 210 حالة تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد حالات الشفاء من الوباء إلى 3765، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا، بحسب سكاي نيوز.

وأُعادت السلطات السعودية بشكل جزئي فتح مراكز التسوق في المملكة، الأربعاء الماضي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في البلاد.وأُعلن التخفيف الجزئي لحظر التجول الكامل، الأحد الماضي، بأمر ملكي سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما