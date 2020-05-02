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زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز مرسى مطروح

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م
زلزال - تعبرية
زلزال - تعبرية
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، ولم يصل المعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
وأوضحت الشبكة القومية للزلازل، أن وقت حدوث الهزة الساعة 14:51 مساء اليوم، وقوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكانت على خط العرض 3°34.07 شمالا، وخط الطول °25.61 شرقا، وبعمق 10 كم.وشعر سكان عدد من المناطق في محافظتي القاهرة والجيزة بهزة أرضية خفيفة، استمرت لثوان معدودة، لكن بيان المعد القومي للبحوث الفلكية
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مدينة جدة السعودية

1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا توزعت في مدن مختلفة بالمملكة، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة، وأشارت الوزارة خلال بيانها، إلى تسجيل 210 حالة تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد حالات الشفاء من الوباء إلى 3765، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا، بحسب سكاي نيوز.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

إمام و2 مصلين وبث مباشر.. صلاة القيام يوميا بمسجد عمرو بن العاص

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا (إذاعة القرآن الكريم) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًّا يوميًّا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، على أن تختار إذاعة القرآن الكريم يوميًّا أحد القراء المعتمدين إذاعيًّا لصلاة التراويح بالمسجد.
شوقى-علام

دار الإفتاء تكذب التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل «الاختيار»

أصدرت دا ر الإفتاء المصرية، تنبيهًا، حذرت فيه من تصريحات منسوبة للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بشأن مسلسل الاختيار، يزعم أنه قال إن "المسلسل بمثابة جهاد في سبيل الفن ومن لم يشاهده آثم عليه كفارة"، ونشرت الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، صورة بالتصريح منسوبة لأحد مواقع تبويب الأخبار، ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: "تنبيه مهم.. هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة".
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

مائل للحرارة نهارا وأتربة.. الآرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، مائلا للحرارة نهارًا ومائلا للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلا نهارًا باردًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط غربًا، ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسًا مائلا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط على بعض المناطق.
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التزام وإصلاح وتهذيب.. شم النسيم بمصر في «زمن الكورونا»

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة فضلا عن محافظات مصر، التزام المواطنين في منازلهم في أعياد شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ولجأت الحكومة إلى إغلاق جميع الطرق السريعة وكورنيش النيل بالقاهرة والمنيا، فضلا عن إغلاق الشواطئ بالمحافظات الساحلية، لمنع المواطنين من السفر أو الخروج من منازلهم في ظل تفشي كورونا على مستوى العالم.
ماكرون

سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا، وإغلاق حيز "شنجن". وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية. وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
زلزال

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية بقوة 4 ريختر في تمام الساعة 6:30 مساءًا غرب مدينة مرسى مطروح وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة. واكد المعهد، أنه لا توجد أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح نتيجة حدوث الهزة الأرضية. وأوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات، لافتا إلى أن الهزة الأرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.
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