زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز مرسى مطروح

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م

زلزال - تعبرية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، ولم يصل المعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وأوضحت الشبكة القومية للزلازل، أن وقت حدوث الهزة الساعة 14:51 مساء اليوم، وقوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكانت على خط العرض 3°34.07 شمالا، وخط الطول °25.61 شرقا، وبعمق 10 كم.وشعر سكان عدد من المناطق في محافظتي القاهرة والجيزة بهزة أرضية خفيفة، استمرت لثوان معدودة، لكن بيان المعد القومي للبحوث الفلكية