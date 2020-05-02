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الدنمارك: 96 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 9407

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م
كورونا
كورونا
أعلن المعهد الحكومي لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية بالدنمارك، أنه تم تسجيل 96 إصابة موكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 9407 أشخاص. وذكر المعهد أنه توفي يوم أمس بسبب الفيروس 15 مريضا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 475 حالة. وأشار إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات، يبلغ حاليا 232 مريضا (أقل بـ17 شخصا مما كان عليه يوم أمس)، من بينهم 60 مريضا في العناية المشددة، مضيفا أنه تم حتى الآن، اختبار 221912 شخصا، وتعافى من المرض 6889 شخصا.
وفي يوم 14 مارس الماضي، أغلقت الحكومة الحدود ومنعت دخول الأجانب، ودعت السكان إلى عدم التجمع بأكثر من 10 أشخاص. وتم نقل كل الطلاب والتلاميذ في البلاد إلى الدراسة عن بعد.وتم إرسال الموظفين لدى الدولة، الذين لا توجد ضرورة قصوى في تواجدهم بأماكن العمل، إلى بيوتهم مع محافظتهم على رواتبهم خلال الفترة من 13
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دونالد ترامب

ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..
دونالد ترامب

أمريكا تبحث طرق معاقبة الصين بسبب فيروس كورونا

بدأ مسؤولون أمريكيون كبار في دراسة خطط مختلفة "لمعاقبة" الصين بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، التي قال الرئيس الأمريكي إنها أدت إلى انتشاره وفاقمت الأزمة بسبب عدم شفافيتها، حسب ما ذكر 4 من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ أكد شخصان على علم بالاجتماعات الداخلية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار من وكالات حكومية متعددة، مساء اليوم الخميس، لبدء وضع استراتيجية لتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الصين، لافتين إلى أن الاجتماع سيضم مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية.
ترامب-وبوتن

ترامب يبلغ بوتين بصعوبة الوضع بنيويورك بسبب «كورونا»

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذروة كارثة فيروس "كورونا" بالوضع الصعب في نيويورك، مشيرا إلى أن بوتين وعده بالمساعدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين جرى حين اشتد وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع، وعقب ذلك أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك، مضيفا: "أن موسكو تقدم المساعدة دائما في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم".
جاستن-ترودو (3)

كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان، قائلا إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول. وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان. وذكرت القوات المسلحة الكندية، أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون".
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فيروس كورونا

كيف استعدت المؤسسة العسكرية لدعم الدولة في معركة كورونا؟

قدمت قيادات القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانًا تفصيليًّا عن استعدادات أجهزتها لدعم مجهودات الدولة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وقدم اللواء وليد حسين أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، استعراضًا للإجراءات الإدارية والطبية المتخذة من الهيئة بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة لدعم قدرات الدولة في مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتي شملت عدة مجالات.
رش- ذباب (4)

تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
اسامة-هيكل

هيكل: الحكومة تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن منظمة الصحة العالمية، بدأت تأخذ في الاعتبار منذ الأسبوع الماضي، معدلات الإصابة بالنسبة لعدد السكان، وهو أمرًا مهما، لم يكن موضوعا في الحسبان لديهم قبل ذلك، بالإضافة إلى معدل الاستمرار في المنحني الأفقي، متابعًا: «قلت سابقا إن الحكومة وفقا لإجراءاتها الاحترازية، تسعى لإطالة أمد المرحلة الثانية للمنحنى أن تكون الزيادة أفقية». وأضاف «هيكل» في تصريحات إعلامية له مساء اليوم: أن أولوية المرحلة تعني البقاء في المرحلة الثانية للتفشي، أطول فترة ممكنة، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين، وأن تتسم تصرفاتهم خلال الفترة المقبلة، بالحذر الشديد.
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