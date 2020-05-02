الدنمارك: 96 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 9407

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م

كورونا

أعلن المعهد الحكومي لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية بالدنمارك، أنه تم تسجيل 96 إصابة موكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 9407 أشخاص. وذكر المعهد أنه توفي يوم أمس بسبب الفيروس 15 مريضا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 475 حالة. وأشار إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات، يبلغ حاليا 232 مريضا (أقل بـ17 شخصا مما كان عليه يوم أمس)، من بينهم 60 مريضا في العناية المشددة، مضيفا أنه تم حتى الآن، اختبار 221912 شخصا، وتعافى من المرض 6889 شخصا.

وفي يوم 14 مارس الماضي، أغلقت الحكومة الحدود ومنعت دخول الأجانب، ودعت السكان إلى عدم التجمع بأكثر من 10 أشخاص. وتم نقل كل الطلاب والتلاميذ في البلاد إلى الدراسة عن بعد.وتم إرسال الموظفين لدى الدولة، الذين لا توجد ضرورة قصوى في تواجدهم بأماكن العمل، إلى بيوتهم مع محافظتهم على رواتبهم خلال الفترة من 13