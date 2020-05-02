مستشفى بريطاني يجرب بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا

تحرير:رويترز ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٨ م

كورونا

يعتزم مستشفى بريطاني رائد استخدام العلاج ببلازما الدم مع المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وذلك في إطار تجربة تشمل نقل البلازما من المتعافين من المرض إلى المصابين لمنح أنظمتهم المناعية دفعة لمكافحة الفيروس. وأدى فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين في أواخر العام الماضي إلى وفاة أكثر من مئتي ألف شخص وتتسابق شركات الأدوية لإنتاج لقاح لكن لم يظهر أي علاج له حتى الآن.

وسيجرب مستشفى (جايز آند سانت توماس) في لندن، الذي قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه ساعده في إنقاذ حياته بعد أن اشتد مرضه عقب إصابته بكوفيد-19، ما يسمى بالعلاج باستخدام ”بلازما المتعافين“ في إطار تجربة دولية.وقال الدكتور مانو شانكار-هاري الاستشاري في طب العناية الفائقة في المستشفى ”حتى هذه