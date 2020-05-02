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مستشفى بريطاني يجرب بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا

تحرير:رويترز ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٨ م
كورونا
كورونا
يعتزم مستشفى بريطاني رائد استخدام العلاج ببلازما الدم مع المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وذلك في إطار تجربة تشمل نقل البلازما من المتعافين من المرض إلى المصابين لمنح أنظمتهم المناعية دفعة لمكافحة الفيروس. وأدى فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين في أواخر العام الماضي إلى وفاة أكثر من مئتي ألف شخص وتتسابق شركات الأدوية لإنتاج لقاح لكن لم يظهر أي علاج له حتى الآن.
وسيجرب مستشفى (جايز آند سانت توماس) في لندن، الذي قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه ساعده في إنقاذ حياته بعد أن اشتد مرضه عقب إصابته بكوفيد-19، ما يسمى بالعلاج باستخدام ”بلازما المتعافين“ في إطار تجربة دولية.وقال الدكتور مانو شانكار-هاري الاستشاري في طب العناية الفائقة في المستشفى ”حتى هذه
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كورونا

تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
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الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.
فيروس كورونا

خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.
كورونا والحجر الصحي (10)

370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا. وأشارت هيئة الصحة الوطنية إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853.
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الخطوط الجوية البريطانية تخطط لتسريح 12 ألف موظف

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، خطة إعادة الهيكلة التي يمكن أن تؤدي إلى الآلاف من عمليات التسريح الدائمة، وتقول شركة الطيران إنها ستخطر نقاباتها رسميا بالخطة، التي ستؤثر على معظم موظفى الخطوط الجوية البريطانية وربما تؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 12 ألف منهم، ومنحت شركة الخطوط الجوية البريطانية بالفعل 22 ألفا و626 موظفا إجازة مؤقتة، في شهر أبريل الجاري، كجزء من خطة الاحتفاظ التابعة للحكومة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة الأم IAG عن نتائج الربع الأول، وشهدت IAG، التى تمتلك أيضا Iberia، انخفاضا في إجمالي الإيرادات بنسبة 13% فى الربع الأول.
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بريطانيا: أمامنا طريق طويل جدا في مكافحة كورونا

قال كبير المستشارين الصحيين للحكومة البريطانية، إنه أمام بريطانيا طريق طويل لتقطعه في محاولتها احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا ينبغي أن يركز الناس فقط على المرور من أول ذروة لحالات COVID-19، مضيفا: «لقد قطعنا طريقًا طويلًا جدًا. أعتقد أن مجرد التفكير في الذروة الأولى، التي نجحنا بالفعل في المرور بها، ولا يزال أمامنا بعض الطريق قبل أن تسقط على الفور، ولكن هناك فترة طويلة". "إن الطريق طويل لتجاوز ذلك»، متابعا: «من الخطأ الكبير في نظري مجرد التفكير في المرحلة الأولى فقط. نحتاج إلى النظر إلى الوباء ككل».
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بعد تعافيه من كورونا.. «جونسون» يعود لمقر الحكومة

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وعاد جونسون، الذي قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة، من مقر إقامته الريفي لمكتبه في داونينج ستريت. ومن المتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فور عودته للعمل الإثنين، لوضع خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن تغيب عن العمل لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بكورونا، وفقا لسكاي نيوز.
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وزير بريطاني: سنبقي على إجراءات الحجر حتى نصبح بأمان

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده ستبقي على إجراءات الحجر والإغلاق حتى تصبح آمنة على الرغم من التكاليف الاقتصادية جراء تداعيات ذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، "لن أسمح بإجراء تغييرات غير آمنة.. يجب أن نحافظ على السلامة العامة.. أتفهم وأفهم الضغوط الاقتصادية.. أنا أهتم بشدة بذلك"، مضيفا أن تحقيق انخفاض في حالات الإصابة بالفيروس هو أفضل شيء بالنسبة للاقتصاد، في حين أن ارتفاعها مرة أخرى سيكون مدمرا للاقتصاد.
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