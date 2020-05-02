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الجيش الإيراني يوجه رسائل إلى 9 دول بشأن فيروس كورونا

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في 9 دول، بينها 6 عربية، مقترحا تبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا. وأفادت طهران، اليوم السبت، بأن باقري وجه برقيات منفردة إلى كل من العراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان، حيث أشار إلى "نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا".
ونوه باقري إلى "الدور الواسع للقوات المسلحة الإيرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير"، وقال إنها "على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كذلك أن "عدم المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكن أن يؤدي
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كورونا والحجر الصحي (15)

الحكومة التونسية توزع 10 آلاف كمامة لمواجهة كورونا

بدأت بلدية تونس العاصمة، السبت، بتوزيع 10 آلاف كمامة مجانا على سكان مدينة تونس وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والجامعة التونسية للرياضة للجميع وجمعية مرحمة وولاية تونس. وقالت رئيسة البلدية، سعاد عبد الرحيم، إن عملية التوزيع تهدف إلى مزيد من توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات واحترام قواعد حفظ الصحة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وأضافت عبد الرحيم أنه سيتم اليوم توزيع 10 آلاف كمامة على مواطني مدينة تونس في انتظار توزيع دفعة ثانية قبل عيد الفطر، وأنه سيتم توزيع قرابة 40 ألف كمامة بدعم من جمعية دولية طبقا لـموقع "روسيا اليوم".
فيروس كورونا

وزير المالية السعودي: إجراءات مؤلمة لمواجهة كورونا

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا". وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال. وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة. وكانت وكالة "موديز" غيرت أمس الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1". طبقا لموقع روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (15)

تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة تعز باليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، مؤكدة في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.
كورونا والحجر الصحي (3)

الإمارات تعلن عن علاج جديد لكورونا بالخلايا الجذعية

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن ابتكار علاج لفيروس كورونا المستجد بـ"الخلايا الجذعية"، إذ أكدت وكالة أنباء الإمارات، أن وزارة الاقتصاد منحت براءة اختراع لعلاجٍ بـ"الخلايا الجذعية" مبتكر وواعد لالتهابات فيروس "كورونا المستجد"، وقد طور هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي لـ"الخلايا الجذعية"، ويتضمن استخراج "الخلايا الجذعية" من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع "الخلايا الجذعية"، وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة وشفيت.
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كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة الإيرانية: 63 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 6091 شخصا

صرح كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زادت 63 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع إلى 6091 شخصا.
حسن-روحانى

روحاني: يجب توخي الحذر من كورونا وعدم الخوف منه

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا، وذلك وسط توجه إيران إلى تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19، إذ نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله اليوم الثلاثاء: «إن الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من كورونا نفسه وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم». وتابع الرئيس الإيراني: «في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم».
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: برنامج إيران الفضائي ليس سلميا وتصريحات مسؤوليها كاذبة

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت هجوما جديدا على إيران، مشددا على أن برنامجها الفضائي لا يحمل طابعا سلميا، ويشكل خطرا على العالم، بحسب "روسيا اليوم". ووصف بومبيو إصرار إيران المستمر على مدى سنين على أن برنامجها الفضائي سلمي ومدني، بأنه "ادعاءات لم تثق بها إدارة الرئيس دونالد ترامب يوما".
كورونا والحجر الصحي (7)

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بإيران 84802 و5297 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة. رئيس "الأركان" الإيرانية: نعيش ظروفا بسبب كورونا لم نشهد مثلها حتى في الحربين العالميتين. وأفادت وزارة الصحة في تصريح صحفي بأن 88 من المصابين توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1297 إصابة جديدة.
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