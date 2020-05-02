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اليابان تعتزم تسريع وتيرة إقرار استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م
شينزو آبي
شينزو آبي
قال وزير الصحة الياباني يوم السبت إن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة جيليد ساينسيز على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 في البلاد بعد أسبوع من تقدم الشركة الأمريكية بطلب لإقراره. ويأتي تصريح وزير الصحة كاتسونوبو كاتو بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19 يوم الجمعة. وقال كاتو للصحفيين ”سمعت أن جيليد ساينسيز ستتقدم بطلب للموافقة (في اليابان) خلال أيام... أصدرت أمرا يجعلنا مستعدين لإقراره خلال أسبوع أو في تلك الحدود“.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إنه يميل لتمديد حالة الطوارئ في البلاد والتي من المقرر حاليا أن تنتهي في السادس من مايو أيار مع قول خبراء إن قيود كورونا يجب أن تستمر لحين انخفاض عدد الحالات بشكل أكبر. ولم يتسنَّ الوصول لمصدر في وحدة جيليد في اليابان للتعليق. ولم يفلح ريمديسيفير من قبل
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كورونا

تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
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الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.
فيروس كورونا

خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.
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370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا. وأشارت هيئة الصحة الوطنية إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853.
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اليابان تمدد حظر دخول الأجانب حتى نهاية مايو

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستمنع دخول مسافرين أجانب من 14 دولة أخرى، من ضمنها روسيا، ما يعزز ضوابطها الحدودية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفا: "إن اليابان ستمدد تعليق تأشيراتها الصادرة للمسافرين الأجانب حتى نهاية مايو المقبل، حيث تسعى جاهدة لوقف الارتفاع السريع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم حث السكان على البقاء فى منازلهم وطلب من بعض الشركات الإغلاق مؤقتا من أجل تقليل الاختلاط بين الأشخاص بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا"، وذلك بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
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اليابان: «أفيجان» سيصنع فارقًا في الحرب ضد فيروس كورونا

أبدى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، حماسا كبيرا لعقار مضاد للإنفلونزا، اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد الذي يروع العالم، وفق تقرير مطول نشرته وكالة كيودو للأنباء، ونقله موقع "سكاي نيوز عربية". وأوردت الوكالة اليابانية تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماما، لكنها أشارت أيضا إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة "آثاره الجانبية"، إن وجدت.
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بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
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مدارس اليابان تفتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد. وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة .
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