سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الاشتباه في إصابة حالتين بكورونا من تمريض المنوفية

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
كورونا
كورونا
أعلن فريـق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، السبت، الاشتباه في حالتين من الفريق الطبي من هيئة التمريض. وأكد فريق إدارة الأزمة، أن ذلك يأتي فى إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب، والمستشفيات الجامعية، وفي إطار الشفافية التامة التى ينتهجها فريق إدارة الأزمة. وأكد فريق إدارة الأزمة، أنه بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، أظهرت نتائج التحاليل اليوم إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ولفت الفريق إلى أنه تم تعقيم وتطهير أماكن عملهم بالكامل و أخذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تم حصر المخالطين لهم و سيتم سحب عينات التحاليل اللازمة لهم صباح الغد. يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب و المستشفيات
اقرأ المزيد
طارق- شوقي

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني. وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب لاصدار شهادة سلامة التشغيل وخاصة في ظل ازمة كوفيد 19 العالمية. كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20الف، متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.
كورونا والحجر الصحي (8)

عزل 19 منزلًا بسوهاج لمدة 14 يومًا بسبب فيروس كورونا

أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عزل مربع سكني كامل عبارة عن 3 حارات مكونة من 19 منزلا بقرية باجا التابعة لمركز سوهاج، لمدة 14 يوما، بعد اكتشاف إصابة 11 من سكانها بفيروس كورونا. وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم متابعة الحالات المخالطة وجميع الأسر، عن طريق فريقي الرعاية الأساسية، والطب الوقائي طوال الفترة المقبلة، ويقوم فريق من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع بالقيام بدور توعية للأسر والمواطنين، بضرورة الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمجابهة وباء كورونا المستجد،
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 298 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (9)

دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
كورونا والحجر الصحي (11)

«بدون خفافيش».. الصين تُحدد الحيوانات المسموح بأكلها

قدمت وزارة الزراعة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بأسماء الحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية يتم بيعها في سوق مدينة ووهان للحيوانات. وجاء ضمن قائمة الحيوانات التي رصدتها وزارة الزراعة الصينية في مشروع القرار، الخنازير والبقر والدجاج والخراف، بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا. وأوضحت وزراة الزراعة الصينية، أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.
معهد-الاورام (4)

معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]