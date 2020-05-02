الاشتباه في إصابة حالتين بكورونا من تمريض المنوفية

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م

كورونا

أعلن فريـق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، السبت، الاشتباه في حالتين من الفريق الطبي من هيئة التمريض. وأكد فريق إدارة الأزمة، أن ذلك يأتي فى إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب، والمستشفيات الجامعية، وفي إطار الشفافية التامة التى ينتهجها فريق إدارة الأزمة. وأكد فريق إدارة الأزمة، أنه بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، أظهرت نتائج التحاليل اليوم إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولفت الفريق إلى أنه تم تعقيم وتطهير أماكن عملهم بالكامل و أخذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تم حصر المخالطين لهم و سيتم سحب عينات التحاليل اللازمة لهم صباح الغد. يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب و المستشفيات