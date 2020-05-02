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وزير إسرائيلي: منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة سيكون بمثابة هزة أرضية

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
نتنياهو
نتنياهو
قال وزير إسرائيلي، إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية"، بحسب "روسيا اليوم". ولفت وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست.
وأوضح الوزير الإسرائيلي، في حديث إذاعي، أن الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"أزرق أبيض" ليس كاملا وإنما هو أمر يحتمه الواقع ونتاج ثانوي لثلاث جولات انتخابية ورغبة معظم الشعب في عدم الذهاب إلى جولة رابعة.تجدر الإشارة، إلى أن محكمة العدل الإسرائيلية العليا تعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين جلسات للنظر
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كورونا

تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
كورونا والحجر الصحي (2)

الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.
فيروس كورونا

خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.
كورونا والحجر الصحي (10)

370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا. وأشارت هيئة الصحة الوطنية إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853.
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كورونا والحجر الصحي (2)

3 وفيات و76 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للمصابين. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء اليوم الخميس 15946 شخصا، وإجمالي الوفيات 222 شخصا. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل أمس الأربعاء 88 شخصا، وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين في الوقت الحالي يبلغ 7163 شخصا. وانخفض عدد المصابين من الذين حالتهم حرجة إلى 105 أشخاص، يحتاج 82 منهم إلى التنفس الاصطناعي، وفقا روسيا اليوم.
كورونا في إسرئيل

استئناف الدراسة تدريجيًا في إسرائيل الأحد المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدارس ستبدأ بفتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، إن لم تشر البيانات إلى خطر زيادة انتشار فيروس كورونا، مشيرا أن تلاميذ السنوات الثلاث الأولى بالمدارس الابتدائية سيستأنفون الدراسة يوم الأحد، مع قيود على عدد التلاميذ بغرفة واحدة في المدارس، وستتم كذلك إعادة فتح رياض الأطفال، ?مضيفا أن ذلك يعتبر مرحلة أولية من إعادة فتح المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه العلمية ستجري تبعا للمعطيات حول انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفقا لما ذكرته روسيا.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 15 ألفًا و148 شخصًا. وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 198 شخصًا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصًا تعافوا من الفيروس.
نتنياهو (2)

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يقرر فتح السوق وعودة الحياة إلى طبيعتها

تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود، على أن يعرض هذا القرار على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم غد السبت، بحسب "روسيا اليوم. وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة". ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض القطاعات التجارية التي تستطيع مزاولة أعمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة، كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".
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