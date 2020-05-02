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خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
كورونا
كورونا
قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.
وأشار خبراء إلى أنه ينبغي على المسؤولين التوقف عن قول إن الوباء قد ينتهي قريبا، وأنه يجب الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات الأسوأ التي قد تحدث. وكانت منظمة الصحة العالمية على أن جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد، إذ قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن «تأثير
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كورونا

تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
كورونا والحجر الصحي (2)

الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.
كورونا والحجر الصحي (10)

370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا. وأشارت هيئة الصحة الوطنية إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853.
نتنياهو (2)

وزير إسرائيلي: منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة سيكون بمثابة هزة أرضية

قال وزير إسرائيلي، إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية"، بحسب "روسيا اليوم". ولفت وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست.
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كورونا والحجر الصحي (11)

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون و350 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 2 مليون و350 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 740 ألف و 151 حالة إصابة، والوفيات إلى 39 ألف و68 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 195 ألف و944 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و453 حالة. وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 175 ألف و925 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألف و 277 حالة، وفي فرنسا بلغ عدد المصابين 151 ألف و 793 حالة، والوفيات 19 ألف و 323 حالة.
كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
العالم يحارب كورونا

إيطاليا تسجل 4694 إصابة جديدة بكورونا و619 وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 4694 إصابة جديدة، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
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