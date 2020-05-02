خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

كورونا

قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.

وأشار خبراء إلى أنه ينبغي على المسؤولين التوقف عن قول إن الوباء قد ينتهي قريبا، وأنه يجب الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات الأسوأ التي قد تحدث. وكانت منظمة الصحة العالمية على أن جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد، إذ قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن «تأثير