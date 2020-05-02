باسم مرسي عن عودته للزمالك: النادي لا يرحب بي

تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م

باسم مرسي

اعترف باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، بالخطأ الذي ارتكبه ضد جماهير النادي الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، جاء ذلك في برنامج "أقر وأعترف" الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، قائلا: "أعترف بخطئي عندما قمت بفعل إشارة خارجه لجماهير الأهلي، لكني بشر وتعرضت للسباب بأمي وزوجتي ويجب التماس العذر لي". وواصل مرسي قائلا: "لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفًا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف".

وتابع: "تفاجأت بقرار النادي بالاستغناء عني بعدما سجلت 50 هدفا، كنت أعمل على المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين للزمالك، لكني تعرضت للإصابة، وهناك من خرج معارًا لبلد عربي دون أن يسجل أي هدف وتم قيده في القائمة بعد انتهاء إعارته بشهرين، أظن أنني كنت الأولى بقيدي في القائمة، رغم العام السيئ الأخير