باسم مرسي عن عودته للزمالك: النادي لا يرحب بي
تحرير:علي الزيني
٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ م
باسم مرسي
اعترف باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، بالخطأ الذي ارتكبه ضد جماهير النادي الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، جاء ذلك في برنامج "أقر وأعترف" الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، قائلا: "أعترف بخطئي عندما قمت بفعل إشارة خارجه لجماهير الأهلي، لكني بشر وتعرضت للسباب بأمي وزوجتي ويجب التماس العذر لي".
وواصل مرسي قائلا: "لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفًا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف".
وتابع: "تفاجأت بقرار النادي بالاستغناء عني بعدما سجلت 50 هدفا، كنت أعمل على المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين للزمالك، لكني تعرضت للإصابة، وهناك من خرج معارًا لبلد عربي دون أن يسجل أي هدف وتم قيده في القائمة بعد انتهاء إعارته بشهرين، أظن أنني كنت الأولى بقيدي في القائمة، رغم العام السيئ الأخير
وتابع: "تفاجأت بقرار النادي بالاستغناء عني بعدما سجلت 50 هدفا، كنت أعمل على المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين للزمالك، لكني تعرضت للإصابة، وهناك من خرج معارًا لبلد عربي دون أن يسجل أي هدف وتم قيده في القائمة بعد انتهاء إعارته بشهرين، أظن أنني كنت الأولى بقيدي في القائمة، رغم العام السيئ الأخير الذي قضيته".
وأوضح: "دفعت 120 ألف جنيه في السنة لأحد المدربين لرفع مستواي البدني خلال فترة نيبوشا، والمدرب كان يشيد بي لكن الظروف لم تساعدني، وكنت أنتظر المساندة".
واختتم باسم بالحديث حول عودته للزمالك، قائلا: "النادي لا يرحب بي، علاقتي جيدة مع مرتضى منصور لكنه ليس صاحب القرار، هناك شخص في جهاز الكرة يرفض وجودي، وقيل لي إن المدير الفني السابق جروس يرفض وجودي لكني لست متأكدًا من ذلك، خاصةً أنه لم يشاهدني في التدريبات حتى يحكم على مستواي".