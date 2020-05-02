رياضة

رئيس الإسماعيلي: صحة أبنائنا أهم من استكمال الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
طالب إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، قائلا: "يوجد ما يقرب من 15 فريقًا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك". وواصل حديثه، قائلا: "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا، نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".
وأضاف: "من الصعب أن تعود المسابقة في الموعد الذي قيل سابقًا. هذا لا يتناسب على الإطلاق مع الأندية واللاعبين الذين غابوا عن الكرة لمدة 50 يومًا وبالتالي يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع على الأقل لاستعادة قدراتهم البدنية والفنية". وأكمل حديثه قائلا: "هناك مشكلة لم يتطرق لها أي من مسؤولي اتحاد
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محمد صلاح

أول تعليق من محمد صلاح على تقرير سكاي سبورتس

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "هل تؤيد استمرار صلاح مع ليفربول أم رحيله؟". ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد". وتناول التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.
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رسميا.. الأهلي يحدد موقفه من استئناف النشاط الرياضي

أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي 2019/2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي عن عودته للزمالك: النادي لا يرحب بي

اعترف باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، بالخطأ الذي ارتكبه ضد جماهير النادي الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، جاء ذلك في برنامج "أقر وأعترف" الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، قائلا: "أعترف بخطئي عندما قمت بفعل إشارة خارجه لجماهير الأهلي، لكني بشر وتعرضت للسباب بأمي وزوجتي ويجب التماس العذر لي". وواصل مرسي قائلا: "لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفًا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف".
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إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
محمد إبراهيم (1)

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبًا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "تلقيت عروضا كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا: "لم أفكر أبدًا في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
حميد احداد

نجم الزمالك على بعد خطوة من الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأحد، أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إذ ذكرت صحيفة "LE360" المغربية في تقرير لها، أن النادي البيضاوي وضع 300 ألف دولار كحد أقصى في صفقة ضم أحداد من الفارس الأبيض، مشيرة إلى أن نادي الدفاع الحسني الجديدي سيكون أبرز الخاسرين من هذه الصفقة نظرًا لعدم استفادته من قيمة بيع أحداد بالشكل الكافي، حيث يمتلك النادي المغربي الحصول على 20% من قيمة بيع أحداد.
اتحاد-الكرة (1)

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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