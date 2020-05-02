رئيس الإسماعيلي: صحة أبنائنا أهم من استكمال الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م

إبراهيم عثمان

طالب إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، قائلا: "يوجد ما يقرب من 15 فريقًا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك". وواصل حديثه، قائلا: "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا، نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".

وأضاف: "من الصعب أن تعود المسابقة في الموعد الذي قيل سابقًا. هذا لا يتناسب على الإطلاق مع الأندية واللاعبين الذين غابوا عن الكرة لمدة 50 يومًا وبالتالي يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع على الأقل لاستعادة قدراتهم البدنية والفنية". وأكمل حديثه قائلا: "هناك مشكلة لم يتطرق لها أي من مسؤولي اتحاد

وأضاف: "من الصعب أن تعود المسابقة في الموعد الذي قيل سابقًا. هذا لا يتناسب على الإطلاق مع الأندية واللاعبين الذين غابوا عن الكرة لمدة 50 يومًا وبالتالي يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع على الأقل لاستعادة قدراتهم البدنية والفنية".



وأكمل حديثه قائلا: "هناك مشكلة لم يتطرق لها أي من مسؤولي اتحاد الكرة حتى الآن، وهي مصير اللاعبين الأجانب في ظل توقف حركة الطيران من وإلى مصر، وهو ما يؤثر سلبًا على الأندية في حال اتخاذ أي قرار بعودة المسابقة".



واختتم: "حتى في حالة وصول اللاعبين الأجانب، فهم سيدخلون الحجر الصحي لمدة 15 يومًا وهو ما يحتاج بعده إلى فترة زمنية أطول لكي يستعيد هؤلاء اللاعبون قدراتهم الفنية والبدنية. اللاعبون بشر وليسوا آلات".