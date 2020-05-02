عزل 19 منزلًا بسوهاج لمدة 14 يومًا بسبب فيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٦ م

كورونا

أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عزل مربع سكني كامل عبارة عن 3 حارات مكونة من 19 منزلا بقرية باجا التابعة لمركز سوهاج، لمدة 14 يوما، بعد اكتشاف إصابة 11 من سكانها بفيروس كورونا. وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم متابعة الحالات المخالطة وجميع الأسر، عن طريق فريقي الرعاية الأساسية، والطب الوقائي طوال الفترة المقبلة، ويقوم فريق من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع بالقيام بدور توعية للأسر والمواطنين، بضرورة الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمجابهة وباء كورونا المستجد،

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التنسيق مع اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، واللواء حسن محمود مدير الأمن، ومديرية التضامن الاجتماعى، لتوفير المستلزمات والمتطلبات، وكراتين مواد غذائية لهذه الأسر، كما تم وضع حراسة أمنية على مدخل ومخرج المربع السكنى. وقال جميعة إن إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج،

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التنسيق مع اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، واللواء حسن محمود مدير الأمن، ومديرية التضامن الاجتماعى، لتوفير المستلزمات والمتطلبات، وكراتين مواد غذائية لهذه الأسر، كما تم وضع حراسة أمنية على مدخل ومخرج المربع السكنى.



وقال جميعة إن إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والوحدة المحلية، قامت بعمليات التطهير لجميع المنازل المحيطة، والمنطقة بالكامل، وقام فريق الترصد بجمع المعلومات عن المخالطين، وتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليهم، وإعطائهم التعليمات الخاصة بالعزل المنزلي، حيث تعد قرية "باجا" حاليا بها ثلث حالات الإصابة على مستوى المحافظة.



