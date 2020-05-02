وزير المالية السعودي: إجراءات مؤلمة لمواجهة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م

كورونا

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا". وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال. وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة. وكانت وكالة "موديز" غيرت أمس الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1". طبقا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت "موديز"، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة. وأكدت "موديز" أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية. وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال