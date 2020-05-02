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وزير المالية السعودي: إجراءات مؤلمة لمواجهة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م
كورونا
كورونا
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا". وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال. وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة. وكانت وكالة "موديز" غيرت أمس الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1". طبقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت "موديز"، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة. وأكدت "موديز" أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية. وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال
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كورونا والحجر الصحي (15)

الحكومة التونسية توزع 10 آلاف كمامة لمواجهة كورونا

بدأت بلدية تونس العاصمة، السبت، بتوزيع 10 آلاف كمامة مجانا على سكان مدينة تونس وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والجامعة التونسية للرياضة للجميع وجمعية مرحمة وولاية تونس. وقالت رئيسة البلدية، سعاد عبد الرحيم، إن عملية التوزيع تهدف إلى مزيد من توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات واحترام قواعد حفظ الصحة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وأضافت عبد الرحيم أنه سيتم اليوم توزيع 10 آلاف كمامة على مواطني مدينة تونس في انتظار توزيع دفعة ثانية قبل عيد الفطر، وأنه سيتم توزيع قرابة 40 ألف كمامة بدعم من جمعية دولية طبقا لـموقع "روسيا اليوم".
الجيش الإيراني

الجيش الإيراني يوجه رسائل إلى 9 دول بشأن فيروس كورونا

وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في 9 دول، بينها 6 عربية، مقترحا تبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا. وأفادت طهران، اليوم السبت، بأن باقري وجه برقيات منفردة إلى كل من العراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان، حيث أشار إلى "نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا".
كورونا والحجر الصحي (15)

تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة تعز باليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، مؤكدة في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.
كورونا والحجر الصحي (3)

الإمارات تعلن عن علاج جديد لكورونا بالخلايا الجذعية

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن ابتكار علاج لفيروس كورونا المستجد بـ"الخلايا الجذعية"، إذ أكدت وكالة أنباء الإمارات، أن وزارة الاقتصاد منحت براءة اختراع لعلاجٍ بـ"الخلايا الجذعية" مبتكر وواعد لالتهابات فيروس "كورونا المستجد"، وقد طور هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي لـ"الخلايا الجذعية"، ويتضمن استخراج "الخلايا الجذعية" من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع "الخلايا الجذعية"، وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة وشفيت.
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فيروس كورونا

«اعتبارا من الغد».. السعودية: فتح محافظة القطيف

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت السماح بدخول محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من 30 أبريل، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441 هجريا، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها"، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (10)

السعودية توضح سبب زيادة الإصابات اليومية بكورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".
ايران وكورونا

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
مكة-السعودية

مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.
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