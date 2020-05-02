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وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
كامل الوزير
كامل الوزير
تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب لاصدار شهادة سلامة التشغيل وخاصة في ظل ازمة كوفيد 19 العالمية. كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20الف، متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.
وأكد الوزير على أهمية أنظمة الحريق بالورشة وان تكون التشطيبات النهائية على أعلى مستوى وبها أحدث المعدات والأجهزة. كما أكد على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد
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طارق- شوقي

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني. وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.
كورونا والحجر الصحي (8)

عزل 19 منزلًا بسوهاج لمدة 14 يومًا بسبب فيروس كورونا

أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عزل مربع سكني كامل عبارة عن 3 حارات مكونة من 19 منزلا بقرية باجا التابعة لمركز سوهاج، لمدة 14 يوما، بعد اكتشاف إصابة 11 من سكانها بفيروس كورونا. وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم متابعة الحالات المخالطة وجميع الأسر، عن طريق فريقي الرعاية الأساسية، والطب الوقائي طوال الفترة المقبلة، ويقوم فريق من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع بالقيام بدور توعية للأسر والمواطنين، بضرورة الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمجابهة وباء كورونا المستجد،
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 298 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
كورونا

الاشتباه في إصابة حالتين بكورونا من تمريض المنوفية

أعلن فريـق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، السبت، الاشتباه في حالتين من الفريق الطبي من هيئة التمريض. وأكد فريق إدارة الأزمة، أن ذلك يأتي فى إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب، والمستشفيات الجامعية، وفي إطار الشفافية التامة التى ينتهجها فريق إدارة الأزمة. وأكد فريق إدارة الأزمة، أنه بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، أظهرت نتائج التحاليل اليوم إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية.. وتعدل ميعاد قطارين

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيتم تشغيل (قطارين مكيفين) ما بين القاهرة أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) ما بين القاهرة وأسيوط، والآخر ما بين سوهاج القاهرة وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي، وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي، فيما سيتم تعديل ميعاد قطارين مميزين ما بين القاهرة وطنطا والآخر الإسكندرية والقاهرة، لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على كافة خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.
وزي-النقل-كامل الوزير-يتفقد-محطة مصر (4)

بعد مد الحظر.. النقل تعلن المواعيد النهائية للقطارات

أعلنت وزارة النقل، الخميس، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا ابتداء من الخميس، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها. جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
مترو-الانفاق

بعد تعديل الحظر.. النقل تعلن مواعيد المترو الجديدة

أعلنت وزارة النقل أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، بدءً من غدٍ الخميس الموافق 9 أبريل 2020، لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء، مؤكدة أن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن شركة المترو قامت بتعديل جداول التشغيل ليكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 7:15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7:30 مساءً.
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بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.
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