وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م

كامل الوزير

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب لاصدار شهادة سلامة التشغيل وخاصة في ظل ازمة كوفيد 19 العالمية. كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20الف، متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.

وأكد الوزير على أهمية أنظمة الحريق بالورشة وان تكون التشطيبات النهائية على أعلى مستوى وبها أحدث المعدات والأجهزة. كما أكد على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد