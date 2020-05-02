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وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م
طارق شوقي
طارق شوقي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني. وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.
خطوات التسليم الورقي تتمثل في أنه بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق ثم قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. .وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف..ثم قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020.وتتمثل خطوات
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الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب لاصدار شهادة سلامة التشغيل وخاصة في ظل ازمة كوفيد 19 العالمية. كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20الف، متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.
كورونا والحجر الصحي (8)

عزل 19 منزلًا بسوهاج لمدة 14 يومًا بسبب فيروس كورونا

أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عزل مربع سكني كامل عبارة عن 3 حارات مكونة من 19 منزلا بقرية باجا التابعة لمركز سوهاج، لمدة 14 يوما، بعد اكتشاف إصابة 11 من سكانها بفيروس كورونا. وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم متابعة الحالات المخالطة وجميع الأسر، عن طريق فريقي الرعاية الأساسية، والطب الوقائي طوال الفترة المقبلة، ويقوم فريق من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع بالقيام بدور توعية للأسر والمواطنين، بضرورة الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمجابهة وباء كورونا المستجد،
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 298 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
كورونا

الاشتباه في إصابة حالتين بكورونا من تمريض المنوفية

أعلن فريـق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، السبت، الاشتباه في حالتين من الفريق الطبي من هيئة التمريض. وأكد فريق إدارة الأزمة، أن ذلك يأتي فى إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب، والمستشفيات الجامعية، وفي إطار الشفافية التامة التى ينتهجها فريق إدارة الأزمة. وأكد فريق إدارة الأزمة، أنه بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، أظهرت نتائج التحاليل اليوم إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 545 ألف طالب نجحوا في تأدية الامتحانات إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
طارق-شوقى

وزير التعليم يحدد مصير طلاب المدارس الدولية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، عن عدد من القرارات الخاصة بحسم مصيرهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020 - 2019، بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تقرر بالنسبة لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنسبة للمواد القومية يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية.
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