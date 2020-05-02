رياضة

رسميا.. الأهلي يحدد موقفه من استئناف النشاط الرياضي

تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م
مجلس الأهلي - أرشيفية
مجلس الأهلي - أرشيفية
أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي 2019/2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.
جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الادارة اليوم..ولخص النادي رؤيته في النقاط التالية:- اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة
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محمد صلاح

أول تعليق من محمد صلاح على تقرير سكاي سبورتس

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "هل تؤيد استمرار صلاح مع ليفربول أم رحيله؟". ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد". وتناول التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي: صحة أبنائنا أهم من استكمال الدوري

طالب إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، قائلا: "يوجد ما يقرب من 15 فريقًا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك". وواصل حديثه، قائلا: "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا، نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".
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باسم مرسي عن عودته للزمالك: النادي لا يرحب بي

اعترف باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، بالخطأ الذي ارتكبه ضد جماهير النادي الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، جاء ذلك في برنامج "أقر وأعترف" الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، قائلا: "أعترف بخطئي عندما قمت بفعل إشارة خارجه لجماهير الأهلي، لكني بشر وتعرضت للسباب بأمي وزوجتي ويجب التماس العذر لي". وواصل مرسي قائلا: "لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفًا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف".
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أحمد شوبير ينتقد مجدي عبد الغني بسبب تبرعات كورونا

رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة، بشأن مدة المجلس الجديد، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت"، قائلا: "حتى هذه اللحظة اللجنة الخماسية لم تنته من وضع بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة". وواصل عضو الجبلاية السابق، قائلا: "لا أتفق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حين قال إن المجلس الجديد لاتحاد الكرة سيستمر لمدة عام واحد، فالانتخابات ستقام مثل أي انتخابات أخرى وسيبقى المجلس 4 سنوات، مع كامل الاحترام لتصريحات الوزير".
عمار-حمدى

عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
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عبد الغني: يجب خلق المناصب لأبناء الأهلي داخل النادي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ليس أقل حبا للقلعة الحمراء، عن صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، مساء اليوم الإثنين، قائلا: "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، يجب خلق المناصب لأبناء النادي، وتأهيلهم لتلك المناصب". وواصل عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا: "لو طُلب مني العمل في أي منصب داخل الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، حتى لو طلبني الأهلي مديرا للكرة".
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اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
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