التحقيق مع 13 شخصا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م

وزير الأوقاف

باشرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع 13 شخصا، لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرامية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، بإقامتهم صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن غربي المحافظة. وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد أداء مجموعة من الأشخاص صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن أسفل عقار في نطاق دائرة القسم.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تم ضبط 13 شخصًا، كانوا بداخل المسجد؛ لأداء صلاة الجمعة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 692 بقسم شرطة اللبان، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق معهم. وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قال إنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع