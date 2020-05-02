الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

كورونا

أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.

وذكرت منظمات حقوقية، أنه يستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي في سجون الفلبين التي تمتلأ فيها الزنزانات بأكثر من قدرتها الاستيعابية بخمس مرّات نظرا للبنية التحتية السيئة والمنظومة القضائية البطيئة التي تواجه ضغوطا. وكان مسؤولون في الفلبين، قد أكدوا الأسبوع الماضي أن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير