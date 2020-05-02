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الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م
كورونا
كورونا
أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.
وذكرت منظمات حقوقية، أنه يستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي في سجون الفلبين التي تمتلأ فيها الزنزانات بأكثر من قدرتها الاستيعابية بخمس مرّات نظرا للبنية التحتية السيئة والمنظومة القضائية البطيئة التي تواجه ضغوطا. وكان مسؤولون في الفلبين، قد أكدوا الأسبوع الماضي أن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير
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كورونا

تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
فيروس كورونا

خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.
كورونا والحجر الصحي (10)

370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا. وأشارت هيئة الصحة الوطنية إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853.
نتنياهو (2)

وزير إسرائيلي: منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة سيكون بمثابة هزة أرضية

قال وزير إسرائيلي، إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية"، بحسب "روسيا اليوم". ولفت وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست.
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كورونا والحجر الصحي (11)

نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

دفنهم حق إلهي.. الإفتاء تنتصر لشهداء كورونا

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واقعة رفض بعض المواطنين، دفن شهداء فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يجوز لأي إنسان أن يحرم أخاه الإنسان من هذا الحق الإلهي المتمثل في الدفن. وأوضح علام أن هذا التكريم الإلهي هو هبة من الله للإنسان حتى بعد موته وانتقاله إلى لقاء الله تعالى، لا فرق في ذلك بين مسلم أو غيره، ولا بين غني أو فقير، ولا بين صحيح أو مريض، موضحًا أن من أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيلُ بتغسيله والصلاة عليه وتشييع جنازته ثم دفنه.
كورونا والحجر الصحي (9)

10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
علاج-كورونا

مصر تستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية كانت قد تعاقد عليها إحدى الشركات الخاصة في الصين لصالح وزارة الصحة، كمساهمة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، دعما للحكومة في حربها ضد الفيروس. كان القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، قد أرسل مساء اليوم، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية.
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