الحكومة التونسية توزع 10 آلاف كمامة لمواجهة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م

كورونا

بدأت بلدية تونس العاصمة، السبت، بتوزيع 10 آلاف كمامة مجانا على سكان مدينة تونس وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والجامعة التونسية للرياضة للجميع وجمعية مرحمة وولاية تونس. وقالت رئيسة البلدية، سعاد عبد الرحيم، إن عملية التوزيع تهدف إلى مزيد من توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات واحترام قواعد حفظ الصحة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وأضافت عبد الرحيم أنه سيتم اليوم توزيع 10 آلاف كمامة على مواطني مدينة تونس في انتظار توزيع دفعة ثانية قبل عيد الفطر، وأنه سيتم توزيع قرابة 40 ألف كمامة بدعم من جمعية دولية طبقا لـموقع "روسيا اليوم".

وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج في إطار التفاعل مع الإجراءات الجديدة للحجر الصحي الموجه الذي أعلنت عنه الحكومة ويبدأ يوم الاثنين 4 مايو. وأكدت أن بلدية تونس ستواصل حملات التعقيم والنظافة وستقوم بتكثيف الرقابة بالتعاون مع أعوان الشرطة البيئية وأعوان حفظ الصحة. وشددت على أنه سيتم معاقبة كل من لا يلتزم بقواعد