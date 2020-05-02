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الحكومة التونسية توزع 10 آلاف كمامة لمواجهة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م
كورونا
كورونا
بدأت بلدية تونس العاصمة، السبت، بتوزيع 10 آلاف كمامة مجانا على سكان مدينة تونس وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والجامعة التونسية للرياضة للجميع وجمعية مرحمة وولاية تونس. وقالت رئيسة البلدية، سعاد عبد الرحيم، إن عملية التوزيع تهدف إلى مزيد من توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات واحترام قواعد حفظ الصحة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وأضافت عبد الرحيم أنه سيتم اليوم توزيع 10 آلاف كمامة على مواطني مدينة تونس في انتظار توزيع دفعة ثانية قبل عيد الفطر، وأنه سيتم توزيع قرابة 40 ألف كمامة بدعم من جمعية دولية طبقا لـموقع "روسيا اليوم".
وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج في إطار التفاعل مع الإجراءات الجديدة للحجر الصحي الموجه الذي أعلنت عنه الحكومة ويبدأ يوم الاثنين 4 مايو. وأكدت أن بلدية تونس ستواصل حملات التعقيم والنظافة وستقوم بتكثيف الرقابة بالتعاون مع أعوان الشرطة البيئية وأعوان حفظ الصحة. وشددت على أنه سيتم معاقبة كل من لا يلتزم بقواعد
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فيروس كورونا

وزير المالية السعودي: إجراءات مؤلمة لمواجهة كورونا

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا". وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال. وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة. وكانت وكالة "موديز" غيرت أمس الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1". طبقا لموقع روسيا اليوم.
الجيش الإيراني

الجيش الإيراني يوجه رسائل إلى 9 دول بشأن فيروس كورونا

وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في 9 دول، بينها 6 عربية، مقترحا تبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا. وأفادت طهران، اليوم السبت، بأن باقري وجه برقيات منفردة إلى كل من العراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان، حيث أشار إلى "نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا".
كورونا والحجر الصحي (15)

تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة تعز باليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، مؤكدة في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.
كورونا والحجر الصحي (3)

الإمارات تعلن عن علاج جديد لكورونا بالخلايا الجذعية

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن ابتكار علاج لفيروس كورونا المستجد بـ"الخلايا الجذعية"، إذ أكدت وكالة أنباء الإمارات، أن وزارة الاقتصاد منحت براءة اختراع لعلاجٍ بـ"الخلايا الجذعية" مبتكر وواعد لالتهابات فيروس "كورونا المستجد"، وقد طور هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي لـ"الخلايا الجذعية"، ويتضمن استخراج "الخلايا الجذعية" من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع "الخلايا الجذعية"، وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة وشفيت.
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تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 696 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 909 حالات مؤكدة من أصل 18861 تحليلا، إذ قالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 38 حالة موزعين كالتالي: 6 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 3 في ولاية بن عروس، حالة واحدة في كل من ولاية الكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل.
نبيل -القروي

نبيل القروي: وباء الفقر أخطر على تونس من فيروس كورونا

قال نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، اليوم الجمعة، إن وباء الفقر أخطر على تونس من وباء كورونا، مشيرا أنه قدم عددا من المقترحات التضامنية للخروج من تداعيات أزمة وباء كورونا، مضيفا: «سأكون شجاعا مثل البداية، منذ 3 سنوات كنت أتنقل في كل الجهات، وأكتشفت أنه كانت ثمة فئة من التونسيين في حجر اقتصادي مثل الحجر المنزلي الحالي»، متابعا: «اكتشفت وجود أعداد كبيرة من التونسيين، لا يستطيعون تأمين شروط الحياة الدنيا لأنفسهم أو عائلاتهم أو أطفالهم، ويعانون من تسونامي فقر»، لافتا أن جمعية خليل تونس الخاصة به نفذت مبادرة أولى من نوعها لتنظيم حملات الشفاء في القرى التونسية المختلفة، والتي تعاني من قصور في الخدمات الصحية.
الشرطة-التونسية

إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الداخلية التونسية في بيان لها نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي". وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
كورونا والحجر الصحي (9)

42 إصابة و37 وفاة بكورونا في تونس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة، إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37، موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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