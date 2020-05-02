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تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ م
كورونا
كورونا
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
وقررت فرنسا اليوم السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران. وأوضح المشروع خصوصا شروط الحجر الصحي للأفراد الذين يصلون إلى فرنسا مصابين بالفيروس. وتطرق أيضا إلى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الأشخاص المرضى ومحيطهم لفترة
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كورونا والحجر الصحي (2)

الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.
فيروس كورونا

خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.
كورونا والحجر الصحي (10)

370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا. وأشارت هيئة الصحة الوطنية إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853.
نتنياهو (2)

وزير إسرائيلي: منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة سيكون بمثابة هزة أرضية

قال وزير إسرائيلي، إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية"، بحسب "روسيا اليوم". ولفت وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست.
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كورونا والحجر الصحي (11)

242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل على أساس يومي، إذ ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 242 حالة، وبلغت 22856، موضحة أن هذا العدد يشمل 14202 قضوا في المستشفيات، و8654 توفوا في دور المسنين. ?ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المعدل يوم 22 أبريل 544 حالة، وفي 23 أبريل 516، وفي 24 أبريل 389، وفي 25 أبريل 369.
كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 516 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، أن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغت 2.4%، ما يشكل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع اليومين السابقين، إذ تشير بيانات الوزارة أن الوفيات بسبب كورونا كانت ترتفع بنسبة 2.6% يومي الأربعاء والثلاثاء وبنسبة 4% الأسبوع الماضي. وسجلت وزارة الصحة 516 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس، مقابل 544 أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21856 حالة، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات من 29741 أمس الأربعاء إلى 29129 اليوم الخميس، كما انخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 5218 إلى 5053 شخصا.
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد الوفيات بكورونا في أمريكا يتجاوز 46 ألف حالة

أظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفا اليوم الأربعاء، بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد أمس الثلاثاء، إذ يقول معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض، إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 66 ألفا بحلول الرابع من أغسطس، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حال استمرت الوفيات في على هذا النحو.
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