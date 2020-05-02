أول تعليق من محمد صلاح على تقرير سكاي سبورتس

تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ م

محمد صلاح

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "هل تؤيد استمرار صلاح مع ليفربول أم رحيله؟". ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد". وتناول التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.

واكتفى النجم المصري، بالرد على التقرير بثلاثة تعبيرات مصورة ضاحكة "إيموجي". من جانبه رد رامي عباس محامي محمد صلاح على التقرير بنشر عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، قائلا:_في موسم 2017/2018 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا". وأضاف:

واكتفى النجم المصري، بالرد على التقرير بثلاثة تعبيرات مصورة ضاحكة "إيموجي".



من جانبه رد رامي عباس محامي محمد صلاح على التقرير بنشر عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، قائلا:_في موسم 2017/2018 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".



وأضاف: "في موسم 2018/2019 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، هذا الموسم، صلاح هو هداف الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".



واختتم: "منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، لم يفقد محمد صلاح أي حذاء ذهبي، كل هذا وهو ليس مهاجم صريح".